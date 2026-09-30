Reportagens marroquinas revelaram a verdade sobre os rumores que circularam recentemente a respeito do cancelamento do amistoso que reuniria a seleção do Marrocos e a de Gana.

O site marroquino Hesport afirmou que a partida foi de fato cancelada, citando Henry Asante, diretor de comunicação da Federação Ganesa de Futebol, que confirmou terem notificado a Federação Marroquina de Futebol sobre a decisão.

Segundo a mesma fonte, a decisão de cancelamento veio como resultado de problemas internos na seleção de Gana relacionados a uma rebelião dos jogadores das "Estrelas Negras" por causa de seus valores financeiros, já que vários deles recusaram-se a viajar ao Marrocos para disputar a partida por esse motivo.

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Diante disso, a Federação Marroquina de Futebol abriu canais rápidos de comunicação para providenciar outro amistoso à equipe do técnico Mohamed Ouahbi, a fim de manter o ritmo de preparação.

Em sua primeira aparição após a Copa do Mundo, a seleção marroquina venceu tanto o Gabão quanto Lesoto pelo mesmo placar (2 a 0) pelas eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027.

O Marrocos se preparava para encerrar o atual período de Data Fifa com um confronto amistoso contra Gana, marcado para o próximo domingo.

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