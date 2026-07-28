A União Europeia recusou aplicar as decisões da Federação Internacional de Futebol (Fifa), depois de os responsáveis pela arbitragem das 55 federações nacionais europeias e a Uefa terem concordado com uma série de diretrizes conjuntas para a temporada 2026/27, com o objetivo de unificar a interpretação das regras do jogo, aumentar o tempo efetivo de partida e garantir um uso mais limitado e coerente do sistema de árbitro assistente de vídeo (VAR).

Segundo o jornal Marca, a reunião foi realizada na sede da União Europeia de Futebol, em Nyon, e contou também com a presença de um representante do conselho da Federação Internacional de Futebol (IFAB), tendo como objetivo analisar as recentes alterações introduzidas nas regras do jogo em preparação para a próxima temporada.

Os acordos alcançados surgem após a Copa do Mundo de 2026, que registrou diversas polêmicas de arbitragem, incluindo o gol anulado do Irã contra o Egito depois de uma longa revisão de impedimento ou o pênalti concedido à Bélgica contra o Senegal após a intervenção da tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR), medidas que reabriram o debate sobre quando a tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR) deve atuar e por quanto tempo as revisões devem durar.

Uma das principais questões da reunião foi o funcionamento da tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR). Os participantes concordaram sobre a necessidade de reforçar os critérios comuns relativos às intervenções do árbitro assistente de vídeo, especialmente após as recentes alterações introduzidas pelo conselho da Federação Internacional de Futebol (IFAB) em seu protocolo.

O papel principal da tecnologia de vídeo

Nesse sentido, reafirmou-se que a tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR) só intervém em caso de erro "claro e evidente" ou quando o árbitro deixa passar uma situação clara.

A União Europeia de Futebol (UEFA) destacou que o sistema não foi concebido para reapitar as partidas a partir da sala de vídeo, mas sim para apoiar o árbitro principal, que deve continuar sendo o responsável pela decisão fundamental.

Os responsáveis pela arbitragem também pediram que sejam limitadas as revisões prolongadas diante da tela, argumentando que as análises excessivamente longas muitas vezes indicam que a decisão inicial não estava claramente errada.

Além disso, chegou-se a um acordo para aplicar critérios unificados nos casos de identificação da identidade dos jogadores, na sequência dos esclarecimentos emitidos recentemente pelo conselho da Federação Internacional de Futebol (IFAB).

Entre os demais acordos alcançados está o apoio unânime às reformas aprovadas pelo conselho da Federação Internacional de Futebol (IFAB) para combater a perda de tempo e acelerar a retomada do jogo.

Essas medidas afetam, em especial, procedimentos como tiros de meta, arremessos laterais, substituições e paralisações por lesões.

De acordo com a União Europeia de Futebol, os árbitros receberão instruções para aplicar essas novas disposições "com rigor e firmeza" em todas as competições nacionais e internacionais, com o objetivo de aumentar o tempo efetivo em que a bola está em jogo e reduzir os atrasos desnecessários.

A relação entre árbitros e jogadores

A reunião também abordou a relação entre árbitros e jogadores, e a União Europeia de Futebol e as federações nacionais concordaram em reforçar o protocolo de comunicação entre os capitães das equipes e os árbitros, uma fórmula inspirada no modelo desenvolvido durante a Eurocopa 2024, com o objetivo de fortalecer o respeito aos árbitros e reduzir as reclamações em campo.

A União Europeia de Futebol também anunciou que revelará nas próximas semanas novas medidas e iniciativas destinadas a facilitar a aplicação unificada das regras do jogo e do protocolo da tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR) em todas as competições de futebol europeu.