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Leandro Paredes comemorou a realização de um sonho após o Boca Juniors vencer o Atlético-MG por 2 a 0 e conquistar seu terceiro título da Copa Sul-Americana, um recorde. A vitória deu a Juan Roman Riquelme seu primeiro troféu internacional como presidente e encerrou uma espera de 18 anos do clube por uma conquista continental.

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Paredes comemora, e Riquelme conquista seu primeiro título

O Boca Juniors venceu o Atlético-MG por 2 a 0 no Estádio Metropolitano Roberto Melendez, em Barranquilla, e se tornou o primeiro tricampeão da Copa Sul-Americana. Santiago Ascacibar abriu o placar aos 16 minutos, antes de Miguel Merentiel marcar três minutos após o início do segundo tempo.

A vitória encerrou a espera de 18 anos do Boca por um troféu internacional desde a Recopa de 2008 e deu ao presidente do clube, Juan Roman Riquelme, seu primeiro título continental como dirigente. Depois de conquistar três títulos da Copa Libertadores como jogador, vestindo a camisa 10 do Boca, Riquelme agora celebra uma conquista continental com o clube no camarote da diretoria.

Paredes celebra título dos sonhos após voltar ao clube

Leandro Paredes foi capitão e liderou a campanha do Boca após voltar ao clube. Em 2026, foi o líder das competições da CONMEBOL em passes certos, com 791, passes no terço final do campo, com 234, e passes que romperam linhas, com 212. Em entrevista à ESPN após o apito final, Paredes falou sobre a emoção de conquistar um título de volta ao Boca Juniors.

“Realizei um sonho”, disse Paredes. “Sempre sonhei em poder ganhar um título. Só tenho palavras de gratidão ao clube. Agradeço aos meus filhos, à minha família e aos meus amigos. Desde pequeno, me ensinaram a competir e a ganhar tudo o que fosse possível. Adoro vencer e competir. Tenho a sorte de conquistar coisas importantes.”

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A reformulação de Riquelme no meio do ano e o impacto de Villa

Depois de terminar em terceiro lugar no Grupo D da Copa Libertadores, o Boca mudou de rumo em junho sob a liderança de Riquelme. O clube contratou seu ex-companheiro de equipe Rodolfo Arruabarrena para ser o técnico e trouxe jogadores como Sebastian Villa, que deu a assistência para o gol de Merentiel no segundo tempo, em Barranquilla. Em março, no sorteio dos grupos da CONMEBOL, Riquelme já havia falado sobre o fascínio do futebol continental: “Disputar a Copa sempre gera entusiasmo, tanto no elenco quanto entre os nossos torcedores.”

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Villa também destacou sua alegria depois de ajudar o Boca a superar O'Higgins, Deportivo Recoleta, São Paulo e Vasco da Gama no caminho até a final. “Estou muito feliz, graças a Deus aconteceu, voltei ao clube que me deu a oportunidade”, disse Villa à ESPN. “Voltei com muito entusiasmo e vontade de conquistar um título. Ganhei dois seguidos.”

Volta à Libertadores e Recopa aguardam o Boca em 2027

A conquista da Copa Sul-Americana rende um prêmio de US$ 10 milhões ao campeão e uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2027, sem passar pelas fases preliminares. O Boca também garante vaga na Recopa de 2027 contra o vencedor da final da Libertadores de 28 de novembro, entre Palmeiras e Estudiantes de La Plata.

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Com a Copa da Argentina e o campeonato nacional ainda pela frente, além do recente título de Villa em uma competição local, Riquelme e Paredes prepararam o terreno para mais uma campanha movimentada.