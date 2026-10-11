Real Madrid x Villarreal: Na prancheta tática, a aula defensiva de Mourinho resiste à expulsão de Vinicius Junior

Este confronto da LaLiga foi um estudo fascinante do contraste entre duas formas de controlar o jogo. Fiel ao seu estilo histórico, Jose Mourinho procurou transformar a solidez defensiva e a verticalidade eficiente em armas. O Real Madrid aceitou ceder a maior parte da posse de bola, concentrando-se na organização e nas transições rápidas. O objetivo era claro: limitar as chances de qualidade do adversário e contar com o talento individual de um ataque repleto de estrelas para aproveitar os poucos momentos em que o Villarreal se deixasse exposto.

Do outro lado, I. Perez adotou um ousado 4-2-3-1 baseado na posse de bola para tirar a dupla de volantes do Real Madrid de posição. O Villarreal dominou a bola, com 53% de posse, e tentou usar a amplitude oferecida por Ilias Akhomach e Alberto Moleiro para alargar o campo. Faltou, porém, a capacidade de criar jogadas decisivas no terço final para superar a defesa compacta montada por Mourinho. No fim, a equipe foi punida por um único momento de desatenção defensiva em uma jogada de bola parada ou de transição.

A organização tática do Real Madrid

Jose Mourinho escalou o Real Madrid em um 4-2-3-1 que frequentemente se transformava em um disciplinado 4-4-2 em bloco médio. A linha defensiva, sustentada por Antonio Ruediger e Ibrahima Konate, mantinha pouca distância horizontal entre seus jogadores, forçando o Villarreal a jogar pelos lados, onde o Real Madrid se sentia confortável para defender cruzamentos. A dupla de volantes formada por Aurelien Tchouameni e Federico Valverde protegia a defesa e raramente passava da linha do meio-campo durante os períodos prolongados de posse adversária.

Na saída de bola, o Real Madrid foi conservador. Trent Alexander-Arnold não teve sua liberdade habitual para circular pelas zonas centrais e se concentrou em distribuir passes desde posições recuadas para encontrar as arrancadas de Kylian Mbappe. Os gatilhos de pressão eram específicos: o Real Madrid não pressionava alto, esperando a bola entrar no terço central antes que Tchouameni ou Jude Bellingham abordassem o adversário. A estratégia de se defender e contra-atacar buscava deixar espaço às costas da linha defensiva adiantada do Villarreal para Arda Guler e Vinicius Junior explorarem. O gol acabou vindo de uma fonte improvável: Yan Diomande marcou aos 62 minutos, após um período de maior pressão em bolas paradas. A resistência defensiva foi testada nos vinte minutos finais, depois que Vinicius Junior recebeu cartão vermelho direto aos 73 minutos. A expulsão forçou a mudança para um 4-4-1 em bloco baixo, que priorizava afastar a bola em vez de mantê-la.

A organização tática do Villarreal

O Villarreal também atuou no 4-2-3-1, mas usou o esquema para jogar de forma muito mais expansiva. Sob o comando de I. Perez, o Submarino Amarelo buscava construir as jogadas de um terço do campo ao outro, com Santi Comesana e Pape Gueye recuando para formar uma linha de três com os zagueiros na fase inicial. Isso permitia que os laterais, especialmente Juan Foyth, avançassem e oferecessem opções de passe pelos lados no campo de ataque. O plano tático girava em torno de deixar os laterais do Real Madrid em situações de um contra um, na esperança de que os dribles de Moleiro criassem superioridade numérica.

Na defesa, o Villarreal usou uma linha adiantada e uma pressão agressiva após a perda da bola para recuperá-la imediatamente. A estratégia teve bastante sucesso no primeiro tempo, e o time limitou o Real Madrid a apenas 0,905 gol esperado (xG) ao longo dos 90 minutos. A linha alta, porém, trazia riscos diante da velocidade de Mbappe. Embora tenha finalizado 14 vezes, o Villarreal criou chances de baixa qualidade: com a área do Real Madrid congestionada, muitas vezes precisou arriscar chutes de longe. A incapacidade de transformar a posse em chances claras foi decisiva. Apesar de ter mais a bola, o Villarreal raramente exigiu de Thibaut Courtois algo além de defesas simples.

O duelo tático

A principal disputa tática ocorreu nos espaços entre o centro e as laterais do campo. Perez queria que seus criadores se deslocassem para dentro e ocupassem o espaço entre os laterais e os zagueiros do Real Madrid. Mourinho antecipou o movimento e orientou Valverde a recuar quase como um terceiro zagueiro quando a bola estivesse pelos lados. Essa flexibilidade tática neutralizou a criação do Villarreal. A vitória se deveu à capacidade da equipe de Mourinho de suportar pressão prolongada sem perder a organização. Mesmo quando o Villarreal circulava a bola rapidamente, os deslocamentos laterais do Real Madrid eram quase perfeitos. Os visitantes tinham muita posse, mas não encontravam uma brecha.

O lance decisivo, concluído por Yan Diomande aos 62 minutos, foi consequência direta da maior verticalidade do Real Madrid após a entrada de Vinicius Junior no início do segundo tempo. Ao espalhar a linha defensiva do Villarreal, o Real Madrid criou a disputa confusa pela segunda bola que levou ao gol. Perez tentou reagir com as entradas de Goncalo Guedes e Georges Mikautadze, mas os dois esbarraram em uma barreira de camisas brancas que ficou ainda mais sólida depois da expulsão.

Os ajustes durante o jogo

A partida foi marcada pelas respostas dos dois treinadores ao que acontecia em campo. Mourinho fez uma mudança importante no intervalo, colocando Marc Cucurella no lugar de Alvaro Carreras para reforçar o lado esquerdo contra Ilias Akhomach. Pouco depois, a entrada de Vinicius Junior no lugar de Trent Alexander-Arnold sinalizou uma mudança de intenção. Com Vinicius em campo, o Real Madrid abandonou a cautela pela esquerda e passou a atacar com mais agressividade o espaço às costas de Juan Foyth. A pressão acabou rendendo o escanteio e a sequência que levou ao gol de Diomande.

Perez respondeu com várias substituições aos 56 e aos 67 minutos, colocando Nicolas Saliba e, mais tarde, Gerard Moreno para dar mais presença física na área. Após a expulsão de Vinicius Junior aos 73 minutos por um momento de descontrole, Mourinho tirou imediatamente Arda Guler para colocar Eduardo Camavinga e, depois, substituiu o autor do gol, Diomande, por Denzel Dumfries. As mudanças levaram o Real Madrid a uma organização defensiva híbrida entre o 5-3-1 e o 4-4-1. O ajuste funcionou perfeitamente: apesar da inferioridade numérica, a equipe permaneceu tão compacta que o jogador a mais do Villarreal teve pouca influência. O adversário continuou a circular a bola pelo perímetro sem conseguir penetrar no bloco baixo.

No fim, a partida foi decidida pela superioridade do Real Madrid na organização defensiva. Embora o Villarreal tenha praticado um futebol mais atraente e dominado a posse, faltou-lhe variedade tática para superar uma defesa compacta de nível mundial. A decisão de Mourinho de priorizar a organização defensiva em vez da posse se mostrou acertada, especialmente depois que a expulsão obrigou sua equipe a se concentrar em resistir. A finalização precisa de Yan Diomande após assistência de Valverde garantiu a pequena vantagem necessária em um jogo no qual as transições defensivas e a eficiência nas bolas paradas pesaram mais do que o domínio estético.