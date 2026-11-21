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O Real Madrid alcançou uma série de números expressivos após vencer o Celta de Vigo por 2 a 1, neste sábado, no Santiago Bernabéu, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol.

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Carlos Espí marcou o gol da vitória merengue aos 85 minutos, apenas seis minutos depois de entrar em campo como substituto.

Espí soma quatro gols em apenas 63 minutos disputados em jogos oficiais pelo Real Madrid, uma estatística que reflete a grande eficiência do jovem atacante, que conseguiu deixar sua marca apesar do pouco tempo em campo.

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O Real Madrid também chegou à sua nona vitória consecutiva em jogos oficiais, considerando todas as competições.

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Trata-se da melhor sequência de vitórias do time merengue desde o período entre maio e setembro de 2022, quando venceu dez partidas seguidas sob o comando do experiente técnico Carlo Ancelotti.

Por outro lado, o pênalti desperdiçado por Kylian Mbappé contra o Celta de Vigo revelou um número negativo para o atacante francês.

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As estatísticas mostram que ele perdeu seis dos 28 pênaltis que cobrou pelo Real Madrid em jogos oficiais, uma taxa de erro de 21%.

O jogador da seleção francesa sofreu o pênalti após ser obstruído, mas mandou a bola por cima do travessão quando parecia tentar uma cobrança à Panenka, em estilo cavadinha.

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O Real Madrid virou o placar contra o Celta de Vigo e venceu por 2 a 1, depois que os visitantes abriram o marcador aos seis minutos, com Pablo Durán, após assistência de Williot Swedberg.

Mbappé desperdiçou a chance de empatar aos 39 minutos, ao errar uma cobrança de pênalti, antes de Jude Bellingham deixar tudo igual aos 66, aproveitando passe do atacante francês.

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O empate persistiu até os minutos finais, quando o reserva Carlos Espí marcou o gol da vitória, garantindo ao Real Madrid três pontos importantes na briga pelo título do Campeonato Espanhol.

Com a vitória, o Real Madrid chegou a 33 pontos e segue na perseguição ao Barcelona pela liderança, enquanto o Celta de Vigo estacionou nos 13 pontos, na 13ª posição da tabela de LaLiga.

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A última derrota do Real havia sido para o Atlético de Madrid (2 a 1), em 20 de setembro, por LaLiga, antes de iniciar a sequência de vitórias consecutivas, que chegou a nove jogos oficiais com o triunfo sobre o Celta de Vigo.

A partida deste sábado contou com a entrada de Vinícius Júnior no segundo tempo, e ele teve papel importante na construção do gol de empate de Bellingham, antes de fazer o cruzamento que resultou no gol da vitória marcado por Espí.

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O primeiro tempo foi fraco por parte do time merengue, e o Celta de Vigo quase marcou o segundo gol em mais de uma ocasião, mas os donos da casa reagiram na etapa final e dominaram a partida.