Real Madrid vence Barcelona em "duelo" das redes sociais

Merengues ganham no Twitter (Espanha), Facebook e Instagram, enquanto Barcelona fica na frente no Youtube

Há alguns anos, palavras como 'hashtag', 'like', 'DM' ou 'retweet' fazem parte de nossas vidas diárias. As redes sociais vieram para ficar e são ferramentas que a grande maioria da população usa para informar, interagir, conversar com velhos amigos ou dar opiniões. Como não poderia ser de outra forma, as redes estão tremendamente presentes no mundo do futebol, sendo a chave para o crescimento dos clubes.

O alcance das redes sociais disparou nos últimos anos. Jogadores de futebol mostram sua vida privada por meio deles, os clubes polemizam e os usuários se vêem obrigados a ficar praticamente o dia todo assistindoacompanhando o que acontecer na internet.

e são dois dos clubes com mais seguidores nas redes sociais. Um clássico que também é jogado na internet. A grande questão é muito clara: quem ganha nas redes sociais, Merengues ou Culés?

FACEBOOK

Entre as redes sociais mais importantes, o Facebook é o mais antigo. O que começou como uma rede social entre amigos cruzou fronteiras e quase todas as empresas anunciam nela.

Real Madrid e Barcelona não poderiam fazer por menos e têm um grande número de seguidores na rede social criada por Mark Zuckerberg em 2004.

São os Merengues que vencem no Facebook, com pouco mais de 110 milhões de seguidores, enquanto Barcelona fica em 103 milhões. Esta é, sem dúvida, a rede social que reúne mais fãs.

TWITTER

O 'fenômeno do Twitter' vive um dos seus melhores momentos. Fundada em 2006, começou como uma rede social com pouca força, mas pouco a pouco estava fazendo um buraco e agora é uma das redes sociais essenciais para todos os bons usuários da Internet.

A grande atração do Twitter, além de poder comentar sobre eventos ao vivo, é poder interagir com figuras públicas, de políticos a atletas. É também uma rede social famosa por ter vivido mais do que um 'deslize' na forma de um tweet infeliz de um jogador de futebol.

O Real Madrid também vence aqui, embora o volume de seguidores seja muito menor do que no Facebook. Nas contas espanholas, o Real Madrid ultrapassa 33 milhões de seguidores, enquanto Barcelona permanece em cerca de 21 milhões, acrescentando também a conta em catalão.

A coisa muda nas contas estrangeiras, onde o Real Madrid consegue reunir cerca de 22 milhões de seguidores e Barcelona chega a 35 milhões.

INSTAGRAM

Uma rede social mais dedicada, por assim dizer, a 'postura'. Isso permite que seus usuários enviem imagens e vídeos com vários efeitos fotográficos, como filtros, molduras, cores retrô etc. para compartilhar posteriormente essas imagens na mesma plataforma ou em outras redes sociais.

Pouco a pouco, jogadores de futebol e clubes marcaram presença nessa rede social que, embora em princípio tenha sido criada para um uso mais específico e mostre a vida além das câmeras, também acabou ensinando o dia a dia dos clubes

Aqui, a luta é muito mais equilibrada, já que o Real Madrid tem 81,4 milhões de seguidores e o FC Barcelona com 80,7 milhões.

YOUTUBE

Finalmente, temos o YouTube, a rede social mais famosa do mundo em termos de vídeos. Embora seja uma rede social que tende cada vez mais a 'youtubers' privados, ainda é uma boa base de fãs para times de futebol.

Aqui os catalães vencem com 8,5 milhões de assinantes, por 5,3 do Real Madrid.

Além de tudo isso, precisamos levar em consideração um estudo do Metricool feito em 2019 e que destaca que os fãs do Real Madrid comentam três vezes mais nas publicações de seu time do que os fãs do Barcelona.

Em resumo, você pode dizer que o Real Madrid vence em três das redes sociais, embora, se olharmos para as contas estrangeiras no Twitter, a coisa mude na rede social do 'passarinho'. Mesmo assim, ninguém é capaz de se distanciar do rival em qualquer rede social, o que mostra que o clássico nas redes é igual ou maior do que no campo de jogo.