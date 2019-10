Real Madrid terá camisa rosa após seis anos, diz site

Tanto na camisa principal quanto na reserva a cor rosa deve aparecer nos uniformes do Real para a temporada 2020/21

A temporada 2019/20 mal começou mas o já está de olho na próxima. Pelo menos a fornecedora de materiais esportivos da equipe, a Adidas. Segundo o site FootyHeadlines, especializado em vazamento de uniforme das equipes, a marca já está tem o modelo das próximas camisas do Real. Após seis anos, o clube voltará a usar rosa.

A princípio, só há um desenho da camisa um, tradicionalmente branca. Os detalhes dos patrocínios estão rosa. E pela segunda vez na história, o time terá um uniforme todo rosa, após a estreia da cor na temporada 2014/15. Segundo o site, está será a cor da camisa reserva do clube merengue.

A divulgação oficial dos novos uniformes do Real Madrid só acontecerá ao final desta temporada, em maio de 2019. Até lá, o time deve se preocupar com muito mais do que qual cor irá usar. O Real está apenas na sexta colocação de LaLiga, liderada pelo surpreendente Granada.