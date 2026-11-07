O Real Madrid conquistou, na noite de sábado, sua oitava vitória consecutiva e a quinta seguida em LaLiga. A equipe de José Mourinho não teve grandes dificuldades diante do Valencia e venceu por 0-3 no Mestalla, com gols de Fede Valverde, Arda Güler e Kylian Mbappé. O Real ultrapassa provisoriamente o Atlético e fica empatado em pontos com o líder Barcelona, que visita o Atlético no domingo.

No Real, o técnico José Mourinho deixou Denzel Dumfries e Trent Alexander-Arnold no banco de reservas. O português preferiu escalar Valverde na lateral direita.

O Real abriu o placar merecidamente após pouco menos de meia hora de jogo na cidade das laranjas. Valverde, que havia garantido a vitória do Real contra o AEK Atenas no meio da semana com um chute forte nos acréscimos, ficou com a bola após uma cobrança de falta malsucedida de Mbappé e marcou com um chute rasteiro de cerca de 20 metros.

Cerca de dez minutos depois, veio o 0-2. Após uma jogada rápida, Jude Bellingham avançou e cruzou da esquerda. A bola desviou na perna de um jogador do Valencia e chegou a Güler na segunda trave. Ele marcou de voleio.

O Valencia, que teve Arnaut Danjuma entre os titulares e deixou o zagueiro Justin de Haas no vestiário após o intervalo, não teve qualidade para testar seriamente a defesa madrilenha.

A decisão definitiva veio a 15 minutos do fim. Güler venceu seu duelo individual e, com um passe em profundidade, deixou Mbappé livre diante do goleiro Stole Dimitrievski. O francês driblou rapidamente o norte-macedônio e marcou com facilidade: 0-3.

Assim, o Real amplia sua excelente sequência e coloca toda a pressão sobre os concorrentes Atlético e Barcelona. Para o Valencia, a situação é bem diferente. Los Che estão em 19º lugar e têm apenas o Málaga abaixo de si.