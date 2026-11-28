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O Real Madrid sofreu uma derrota surpreendente em LaLiga na noite de sábado: perdeu por 2 a 1 para o Deportivo Alavés no Santiago Bernabéu. Um recuo muito curto de Dean Huijsen deu início ao revés, e o defensor também não se saiu bem no lance do segundo gol. O gol de Kylian Mbappé não serviu de nada para o Real Madrid . Com 33 pontos, o Real está em terceiro, atrás do Atlético de Madrid (34) e do líder Barcelona (36), que só joga no domingo.

O Alavés mostrou que não estava intimidado pelo Bernabéu logo no primeiro minuto, quando Pablo Ibáñez recebeu a bola após uma jogada rápida e chutou de esquerda, rente à trave. O Real escapou do susto e tentou abrir o placar com Vinícius Júnior, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté, mas nenhum deles conseguiu superar o goleiro Antonio Sivera.

Logo após o início do segundo tempo, o Alavés quase fez 2 a 0. Abderrahmane Rebbach recebeu um passe que rompeu a defesa, criou espaço e finalizou com força, no alto. Se calçasse três números a menos, o gol teria valido. O Real respondeu com Mbappé, mas Sivera, destaque da partida, defendeu seu chute forte.

Em um contra-ataque, o Alavés abriu o placar. Toni Martínez recebeu um lançamento em profundidade, mas perdeu a disputa de velocidade para Huijsen. O espanhol, porém, cometeu um erro grave ao recuar a bola muito curta para Thibaut Courtois. Martínez aproveitou e marcou apesar do esforço desesperado de Konaté: 1 a 0.

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Após uma hora de jogo, Mourinho colocou Carlos Espí no lugar de Arda Güler. O turco mal havia se sentado no banco quando os visitantes ampliaram a vantagem. Mariano Díaz, ex-atacante do Real, colocou a bola nas costas de Huijsen, que demorou a reagir e foi superado por Ángel Pérez. O lateral-direito driblou Courtois e mandou para a rede.

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O Real partiu com tudo em busca de um resultado e chegou muito perto com Bernardo Silva, que tocou com a parte externa do pé, mas mandou para fora. A 20 minutos do fim, o gol que diminuiu a diferença saiu. Bellingham serviu Mbappé, que segurou a jogada com categoria antes de finalizar de bico, sem dar chances a Sivera desta vez: 2 a 1.

Espí, que entrou no decorrer da partida e já havia salvado o Real outras vezes nesta temporada, parecia prestes a garantir novamente ao time pelo menos um ponto, a cinco minutos do fim. Sua cabeçada tinha tudo para entrar no canto oposto, mas, para espanto do atacante, a bola bateu na parte interna da trave e terminou nas luvas magnéticas de Sivera.

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Momentos depois, o árbitro César Soto Grado marcou pênalti após Bellingham cair com facilidade. O modelo da Calvin Klein queria fazer a cobrança, mas acabou expulso. Após uma revisão do VAR, Soto Grado concluiu que ele havia se jogado: segundo cartão amarelo e, portanto, vermelho.

O Real partiu com tudo nos minutos finais para tentar arrancar ao menos um empate, mas não conseguiu. Assim, depois de dez vitórias consecutivas em todas as competições, o time da capital voltou a perder.