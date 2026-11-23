Endrick sofre nova lesão
O Real Madrid anunciou oficialmente que o atacante brasileiro Endrick sofreu uma nova lesão muscular. O jovem não participou do último treino do time principal às vésperas do confronto com o PSV pela Champions League. O clube espanhol se prepara para uma partida importante na competição europeia, mas terá de disputá-la sem seu promissor atacante.
O problema físico chega em um momento ruim para o atacante, que é muito valorizado. Ele precisará passar por tratamento justamente quando precisa ganhar ritmo. Em vez de buscar mais minutos em campo, terá de lidar com outra pausa frustrante na temporada.
Real Madrid divulga boletim médico oficial
O clube divulgou um boletim médico oficial para esclarecer a natureza da ausência do brasileiro. Os médicos do clube avaliaram rapidamente o atacante depois que ele relatou desconforto antes da importante partida europeia.
"Após os exames realizados hoje em nosso jogador Endrick pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão muscular no músculo abdutor da perna esquerda", confirmou o clube em comunicado oficial.
O Real Madrid não informou uma data exata para o retorno do jovem atacante. O boletim médico se limitou a afirmar que sua recuperação está "pendente de evolução".
Tópicos relacionados
Frustração aumenta para o brasileiro
A nova lesão representa mais uma decepção para Endrick em uma temporada que tem sido bastante frustrante. O brasileiro tem sido pouco utilizado pelo técnico Mourinho nesta temporada, com oportunidades bastante limitadas no time principal.
Nesta temporada, ele disputou apenas oito partidas em todas as competições, com um gol e uma assistência. Além disso, já havia sofrido uma lesão que o fez perder os quatro primeiros jogos da temporada.
Fora do confronto com o PSV
Endrick está totalmente descartado para o próximo confronto com o PSV e deve ficar afastado por vários dias. O departamento médico do Real Madrid acompanhará de perto o problema no músculo adutor antes de liberá-lo para voltar a treinar normalmente.