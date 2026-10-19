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"Real Madrid se alia aos árbitros": imprensa catalã coloca fogo na reta final antes do Clássico

Real Madrid x Sevilla
Real Madrid
Sevilla
La Liga
Espanha

A goleada de 4 a 0 do Real não apaga a revolta

A vitória convincente do Real Madrid sobre o Sevilla por 4 a 1, no domingo à noite, acendeu uma nova onda de polêmica arbitral na Espanha, depois que a imprensa catalã acusou o clube merengue de se beneficiar das decisões dos árbitros, a uma semana do aguardado clássico contra o Barcelona.

O jornal catalão "Sport" afirmou que o Real Madrid "está aliado aos árbitros", em referência à polêmica gerada pelo lance em que Arda Güler acertou o cotovelo em Peque aos 23 minutos, quando o placar ainda indicava empate sem gols, sem que o meio-campista turco fosse expulso.

O lance provocou a indignação do Sevilla, que criticou as decisões arbitrais após a partida, enquanto seu treinador, Luis García Plaza, manifestou seu descontentamento pelo fato de o jogo não ter prosseguido com o Real Madrid em desvantagem numérica, considerando que o episódio deveria ter resultado na expulsão do jogador merengue.

O "Sport" não se limitou a criticar o lance: avaliou que o Real Madrid, apesar de seus frequentes ataques aos árbitros e às instituições arbitrais na Espanha, se beneficia de decisões controversas em partidas importantes, o que reflete, segundo o jornal, uma contradição na postura do clube em relação à arbitragem.

Por sua vez, o jornal "Mundo Deportivo" descreveu o que aconteceu no estádio Santiago Bernabéu como um "escândalo" e também apontou o retorno do estilo de José Mourinho de contestar os árbitros, numa alusão às reclamações recorrentes associadas ao treinador português durante sua passagem anterior pelo Real Madrid.

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Santi Nolla, editor-chefe do jornal, avaliou que a campanha permanente do Real Madrid contra a arbitragem pode influenciar as decisões durante as partidas, enquanto o jornal "El Esportiu" questionou os motivos pelos quais o árbitro de vídeo (VAR) não interveio para revisar o lance de Güler, que, em sua opinião, exigia intervenção.

Essas críticas surgem em um momento delicado, antes do clássico entre Real Madrid e Barcelona, cujo clima registra tensão crescente por causa das acusações mútuas e da polêmica permanente em torno do caso Negreira.

Em contrapartida, José Mourinho exigiu que sejam apresentadas provas concretas das alegações relacionadas à arbitragem, afirmando que pediu aos canais de televisão e aos analistas que exibissem os lances nos quais os críticos se baseiam, mas não encontrou nada que comprove, em sua opinião, a existência de erros em favor do Real Madrid durante o confronto com o Sevilla.

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