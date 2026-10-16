O Real Madrid emitiu um comunicado oficial no qual atacou Javier Tebas, presidente da LaLiga e vice-presidente da Federação Espanhola de Futebol, por suas declarações nas quais comparou os métodos de gestão do clube merengue aos de Joseph Goebbels, ministro da Propaganda do regime nazista, acusando o Real Madrid TV de ser uma ferramenta para executar essa suposta estratégia.

O Real Madrid afirmou, em comunicado publicado em seu site oficial, que as declarações de Tebas são absolutamente inaceitáveis e revestidas de extrema gravidade, considerando que comparar os métodos de comunicação do clube aos do regime nazista representa uma ofensa profunda e inadmissível tanto do ponto de vista ético quanto institucional, ainda que ele tenha esclarecido não se referir à ideologia nazista.

O clube merengue destacou que essas declarações representam mais um episódio da série de ataques recorrentes que Tebas desfere contra o Real Madrid, seu presidente e seus meios de comunicação.

Acrescentou que é inaceitável utilizar perguntas, informações ou opiniões de jornalistas, apesar de não terem vínculo com o clube, para dirigir acusações e críticas contra ele, especialmente quando lhe é atribuída a responsabilidade por atitudes de terceiros com os quais não tem qualquer relação.

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O Real Madrid enfatizou que a gravidade se multiplica quando Tebas usa essas declarações para questionar as ações legítimas do clube e do Real Madrid TV no caso Negreira.

O clube merengue apontou que se viu obrigado a recorrer diretamente à UEFA, diante da ausência de uma resposta proporcional à extrema gravidade do caso Negreira por parte das duas instituições nas quais Tebas ocupa cargos de alto nível, para exigir a revelação completa da verdade sobre os pagamentos que o Barcelona efetuou ao longo de anos ao vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros, bem como a adoção das medidas necessárias para garantir a integridade das competições.

O Real Madrid também exigiu uma reforma abrangente do sistema de arbitragem e das estruturas de governança, gestão, controle e disciplina dentro da federação, por meio da renovação dos responsáveis que ocuparam cargos de liderança naquele período.

O Real considerou significativo o fato de Tebas, na condição de presidente da LaLiga e vice-presidente da Federação Espanhola de Futebol, à qual está subordinado o Comitê Técnico de Árbitros, dedicar seus esforços a desgastar a imagem do Real Madrid em vez de trabalhar, a partir de suas responsabilidades institucionais, para esclarecer as circunstâncias desses fatos gravíssimos e promover a reforma necessária do futebol espanhol.

O Real Madrid afirmou que a conduta reiterada de Tebas revela sua falta de imparcialidade, respeito e integridade na forma de atuar, aspectos incompatíveis com suas responsabilidades institucionais, ressaltando que seus ataques constantes ao clube e aos que reivindicam transparência e reforma representam, em sua visão, uma verdadeira praga que ameaça o futebol espanhol.

Com base nisso, o Real Madrid enfatizou que as declarações de Tebas e suas atitudes reiteradas são inaceitáveis em qualquer instituição esportiva europeia fundada nos princípios do respeito, da imparcialidade e da integridade, considerando que o tornam institucionalmente inapto a permanecer nos cargos que ocupa.

Ao encerrar seu comunicado, o Real Madrid exigiu a renúncia imediata de Tebas aos cargos de presidente da LaLiga e vice-presidente da Federação Espanhola de Futebol.

O clube merengue afirmou que continuará defendendo seus direitos e sua posição institucional, trabalhando para o esclarecimento completo das circunstâncias do caso Negreira e para a concretização da reforma necessária do futebol espanhol.



