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Ao VivoIngressos
imago-sport-1084945031.jpgAlberto Gardin
Bart DHanis
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Real Madrid recebe notícia dramática antes do El Clásico

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga

Thibaut Courtois não poderá jogar contra o Barcelona na noite de domingo. O goleiro belga está doente e será substituído por Andriy Lunin.

O goleiro, que disputou 16 partidas pela seleção da Ucrânia, ainda não jogou pelo Real Madrid nesta temporada. Sua última partida foi em 3 de maio de 2026, contra o Espanyol, pelo campeonato (vitória por 2 a 0).

Na noite de domingo, Lunin defenderá o gol do Real Madrid no Spotify Camp Nou. Se o Barça vencer a partida, ficará nove pontos à frente do Real.

Courtois vai renovar seu contrato com o Real Madrid. O goleiro da seleção belga disse na semana passada que quer encerrar a carreira em Madrid.

Próximas partidas
BAR

BAR

La Liga

25 de out. de 2026

RMA

RMA

A partida entre Real Madrid e Barcelona começa às 21h de domingo e poderá ser acompanhada na íntegra pela Ziggo Sport.

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