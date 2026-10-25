Real Madrid recebe notícia dramática antes do El Clásico

Thibaut Courtois não poderá jogar contra o Barcelona na noite de domingo. O goleiro belga está doente e será substituído por Andriy Lunin.
O goleiro, que disputou 16 partidas pela seleção da Ucrânia, ainda não jogou pelo Real Madrid nesta temporada. Sua última partida foi em 3 de maio de 2026, contra o Espanyol, pelo campeonato (vitória por 2 a 0).
Na noite de domingo, Lunin defenderá o gol do Real Madrid no Spotify Camp Nou. Se o Barça vencer a partida, ficará nove pontos à frente do Real.
Courtois vai renovar seu contrato com o Real Madrid. O goleiro da seleção belga disse na semana passada que quer encerrar a carreira em Madrid.
A partida entre Real Madrid e Barcelona começa às 21h de domingo e poderá ser acompanhada na íntegra pela Ziggo Sport.