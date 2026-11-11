Real Madrid presente nos bastidores entre Raúl e Oviedo

A nomeação de Raúl González como treinador do Real Oviedo (segunda divisão) carrega dimensões que vão além da simples escolha de um novo técnico, dado o seu enorme prestígio no futebol espanhol e a atenção midiática que acompanhou sua chegada. Martín Peláez, presidente do clube, revelou os bastidores da tomada de decisão, explicando os motivos da aposta na lenda do Real Madrid e mencionando um conselho que recebeu de alguém próximo ao clube merengue, que foi decisivo para a posição da diretoria.

Em entrevista ao jornal "Marca", à margem da cerimônia do Hall da Fama do futebol na cidade mexicana de Pachuca, sede do Grupo Pachuca, proprietário do Oviedo, Peláez afirmou que a contratação de Raúl despertou amplo interesse na Espanha, expressando o entusiasmo do clube pela nova fase e agradecendo à comissão técnica anterior, comandada por Julián Calero, pelo trabalho na construção do time.

Sobre os motivos da escolha de Raúl, o presidente do Oviedo explicou que a diretoria buscava um treinador capaz de aplicar sua filosofia, baseada na construção de um time corajoso, que jogue um bom futebol, busque a vitória e tome a iniciativa de atacar, considerando que Raúl possui as características exigidas, ainda que o sucesso da experiência continue dependendo do que ele apresentará dentro de campo.

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Ele acrescentou que David Hernández, diretor esportivo do clube, conhece bem o trabalho de Raúl com o Real Madrid Castilla, o que reforçou a decisão de contratá-lo, destacando que a escolha não se baseou apenas na sua trajetória como jogador, mas incluiu também sua personalidade e o que ele representa, algo que se espera que crie um clima positivo.

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Sobre os motivos da mudança na comissão técnica, apesar de o Oviedo continuar na disputa, Peláez disse que a diretoria não via o time como almejava e, por isso, quis que o Oviedo se apresentasse de forma diferente.

Não hesitem: a palavra decisiva vinda de Madrid

Peláez revelou que a diretoria do Oviedo conversou com várias pessoas próximas ao Real Madrid e ouviu diversas opiniões, mas destacou o conselho de uma delas, que lhe disse claramente: "Não hesitem, isso não precisa de reflexão, Raúl é o treinador que vocês procuram".

Ele admitiu que a diretoria tinha consciência da dimensão de seu nome e de sua influência na Espanha, mas não compreendeu totalmente o tamanho do alvoroço que ele provocaria antes de vê-lo por si mesma.

Ele apontou que Laura, chefe do departamento de comunicação do clube, costumava lhe enviar um dossiê de imprensa diário que geralmente variava entre 15 e 25 páginas, mas o relatório no primeiro dia de Raúl chegou a 139 páginas, o que demonstra na prática o tamanho do impacto midiático que a lenda do Real possui.

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