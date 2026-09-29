Real Madrid na foto: a Roma pede desculpas oficialmente a Messi

O Roma emitiu um comunicado no qual confirma que Paulo Dybala e Nahuel Molina não viajarão à Argentina para comparecer à festa de despedida de Lionel Messi, três dias após o surgimento dos primeiros relatos sobre a recusa.

O clube afirmou, por meio de seu site oficial, que os jogadores "não estarão presentes na partida entre Argentina e Benin no dia 6 de outubro", e reconheceu o que essa ocasião significa para ambos.

E acrescentou: "O clube tem consciência da importância desta ocasião para os dois jogadores, que mantêm uma relação estreita com Lionel Messi e fizeram parte da seleção argentina campeã da Copa do Mundo de 2022 ao lado dele".

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Negou-se que essa decisão tenha sido tomada por motivos disciplinares, e o clube da capital italiana esclareceu que ela ocorreu "por razões esportivas e logísticas, levando em consideração a duração da viagem intercontinental e a proximidade dos próximos jogos competitivos do clube".

A equipe do técnico Gian Piero Gasperini enfrenta o Como no domingo, 11 de outubro, pelo Campeonato Italiano, antes da partida da Liga dos Campeões da Europa contra o Real Madrid na quarta-feira, dia 14 do mesmo mês.

Entre os motivos que levaram o clube italiano a tomar a decisão está o fato de que os jogadores não participariam da própria partida, já que "Dybala não foi convocado, enquanto Molina cumpre a metade de sua suspensão internacional de sete jogos, imposta a ele após a final da Copa do Mundo de 2026", segundo o site Football Italia.

O Roma encerrou seu comunicado reforçando que não houve qualquer intenção de ofender, e disse: "O Roma nutre o mais alto respeito por Lionel Messi e por sua trajetória excepcional, e deseja a ele e à Associação de Futebol da Argentina uma noite muito especial".