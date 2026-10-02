O caso Negreira deixou de ser apenas um processo judicial espanhol e se transformou em uma bomba-relógio que ameaça atingir o Barcelona em âmbito europeu, e no Real Madrid existe a firme convicção de que a hora do acerto de contas europeu se aproximou.

O jornal espanhol "Mundo Deportivo" noticiou, citando fontes a par da situação, que o Real Madrid está convencido de que a confirmação por parte da União das Associações Europeias de Futebol (UEFA) do processo do caso Negreira vai além de ser um mero procedimento de rotina para acrescentar novos documentos ao processo aberto desde 2023.

O clube merengue acredita que o relatório abrangente e volumoso apresentado no último dia 17 de junho, que ultrapassa as 50 mil páginas, passou a ser a peça que faltava e que impedia a UEFA de agir ao longo dos últimos dois anos, e que o órgão europeu dispõe agora de todas as informações necessárias para punir o clube catalão, o que explica o congelamento anterior do processo.

Por que a UEFA não encerra o processo?

As fontes esclareceram que o mais alto órgão do futebol europeu não pretende encerrar o processo de investigação disciplinar até que seja proferida uma sentença definitiva na ação judicial em curso na Espanha, mas esses procedimentos disciplinares europeus são totalmente independentes e não têm relação com o trâmite da Justiça espanhola.

Em outras palavras, em Madri entende-se que as provas já são suficientes para a aplicação dos rigorosos regulamentos europeus, que preveem claramente a possibilidade de punir qualquer clube que participe, de forma direta ou indireta, de qualquer atividade destinada a manipular o resultado de uma partida ou a influenciá-lo em âmbito nacional ou internacional.

A possível punição, de acordo com os regulamentos da UEFA, pode chegar à exclusão da Liga dos Campeões por uma temporada inteira, além de uma pesada multa financeira.









Grave infração ética

E a questão não se limita à manipulação de resultados. No Real Madrid acredita-se que a conduta do Barcelona, consistente no pagamento de salários ao vice-presidente da comissão de arbitragem espanhola durante 15 anos ininterruptos, constitui por si só uma grave infração às normas de conduta ética da União das Associações Europeias de Futebol.

O clube branco enfatiza um ponto jurídico essencial: as sanções disciplinares esportivas são totalmente independentes dos procedimentos criminais e não entram em conflito com eles. É possível que alguém seja condenado criminalmente sem enfrentar qualquer consequência disciplinar esportiva, e o contrário também é verdadeiro: a ação criminal pode ser arquivada por insuficiência de provas criminais, havendo ainda assim motivos suficientes e sólidos para a adoção de uma medida disciplinar no âmbito esportivo; uma coisa não anula a outra.

À espera do que resultará dos procedimentos legais na Espanha, onde o Real Madrid se juntou oficialmente como parte autora no processo, o que o clube merengue reivindica agora é a adoção de uma medida disciplinar imediata contra o Barcelona, estando convencido de que o processo que reúne 50 mil páginas a justifica com toda a força.