Real Madrid é o clube mais valioso do mundo

Merengues comandam novamente outra classificação à frente de entidades como Barcelona e La Liga

O Real Madrid é o maior clube do mundo em termos de valor do seu patrocínio, segundo aponta o POWA. O índice valoriza as entidades de acordo com o que elas inserem no patrocínio esportivo em tempo real.

Desta forma, em seu ranking, a melhor e mais valiosa equipe é a merengue, que supera seu eterno rival Barcelona e também uma entidade como a LaLiga. O time de Madrid perde apenas para a NBA, a principal liga de basquete dos Estados Unidos.

O top 10 é preenchido por entidades como a NFL, a Premier League, Manchester United, a UEFA Champions League, Liverpool e Arsenal.