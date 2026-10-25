Real Madrid e Barcelona chegam ao Camp Nou: a contagem regressiva para o clássico começou!

As delegações de Real Madrid e Barcelona se dirigiram ao estádio Camp Nou, preparando-se para disputar o aguardado El Clásico, na noite deste domingo, pela competição do Campeonato Espanhol, em meio a grande expectativa da torcida para a partida que reúne os rivais tradicionais.

O ônibus do Real Madrid deixou o hotel "Intercontinental", em Barcelona, com destino ao estádio Camp Nou, onde se aguarda a chegada dos jogadores do time merengue dentro de minutos, para iniciar os últimos preparativos antes do confronto aguardado.

Por outro lado, a delegação do Barcelona deixou o hotel "Torre Melina Gran Meliá Barcelona", rumo ao mesmo estádio, depois que os jogadores do time catalão encerraram seus preparativos no local de hospedagem, dando início à contagem regressiva para a chegada das duas equipes ao gramado da partida.

O confronto carrega grande importância na corrida pelo título do Campeonato Espanhol, diante da disputa contínua entre Real Madrid e Barcelona, e do desejo de cada time de decidir o clássico a seu favor e reforçar sua posição na tabela de classificação.