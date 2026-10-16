Real Madrid deve contratar dirigente alemão com passado polêmico

Conforme teriam confirmado pessoas ligadas ao clube ao jornal espanhol Marca , Bernd Reichart passará a trabalhar para o Real Madrid. Segundo o jornal AS, o dirigente de 52 anos assumirá o cargo de "Head of Business" e deverá trabalhar sob a supervisão do diretor-geral Jose Angel Sanchez.

Entre as atribuições de Reichart estarão a administração do estádio Bernabéu, os patrocínios e o merchandising do Real Madrid. Mais recentemente, ele foi o principal rosto da A22 Sports Management.

A empresa, provavelmente pouco conhecida do grande público, tem um passado bastante controverso. Após sua fundação, em 2022, o projeto impulsionou uma "Super League" que, como se sabe, teve pouca aceitação. Reichart atuava como CEO. Sua ida para Madri ocorre pouco depois do acordo firmado neste ano entre o Real e a UEFA para deixar para trás o conflito em torno da fracassada criação da nova liga.

Antes disso, o Real havia exigido da UEFA, em conjunto com a A22, uma indenização de mais de quatro bilhões de euros, sob a alegação de que a entidade europeia havia "abusado de sua posição dominante no mercado" para impedir a "Super League". O plano da época, liderado pelo presidente do Real, Florentino Perez, previa a criação de uma competição própria de elite com doze clubes. Em 2024, os planos chegaram a ser reformulados sob o nome de "Unify League", embora vários dos antigos parceiros na iniciativa, como o Barcelona e o Chelsea, já tivessem desistido.

Getty Images

Próximas partidas RMA La Liga 15:00 SEV Assistir

Real Madrid: qual era o cargo de Bernd Reichart na RTL?

Reichart também tem experiência na produção audiovisual. Entre outros cargos, foi CEO da RTL Deutschland. Além disso, ocupou postos de chefia na VOX e na Atresmedia.

A cultura espanhola, por sua vez, não é nada estranha ao alemão nascido em Scheidegg (Baviera). Reichart estudou por um período na Universidade de Salamanca no fim da década de 1990. Desde 2003, vive na Espanha. A Atresmedia é um grupo espanhol de mídia.