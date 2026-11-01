O Real Madrid conquistou uma boa vitória neste domingo por La Liga. A equipe de José Mourinho venceu o Racing Santander por 3 a 0, com todos os gols, marcados por Kylian Mbappé, Jude Bellingham e Yan Diomandé, ainda no primeiro tempo. O Real agora é o terceiro colocado, com 27 pontos, atrás do Atlético de Madrid (28) e do líder Barcelona (30).
Thibaut Courtois voltou ao gol do Real. O goleiro havia desfalcado a equipe no Clásico vencido por 2 a 1 na semana passada por causa de uma doença. Denzel Dumfries começou no banco e permaneceu lá durante toda a partida. Mourinho deu preferência a Trent Alexander-Arnold e ainda não pôde contar com Vinícius Júnior, suspenso.
O Real começou com tudo e, após cerca de dez minutos de jogo, ganhou um pênalti por uma falta de Matteo Prati. Mbappé assumiu a cobrança, marcou e chegou ao quinto jogo consecutivo com pelo menos um gol.
O primeiro tempo ainda não havia chegado à metade quando o Real ampliou a vantagem. Mesmo sob forte pressão de seu marcador, Mbappé conseguiu passar a bola para Arda Güler, que já havia visto Bellingham iniciar uma arrancada. O inglês recebeu um passe perfeito, driblou o goleiro Julen Agirrezabala e mandou para as redes: 2 a 0.
O lance mais bonito da partida veio dez minutos antes do intervalo. Um escanteio do Real parecia não dar em nada, mas Diomandé tratou de mudar isso. O marfinense de 19 anos recebeu a sobra pouco fora da área e, sem dominar, acertou um chute forte no ângulo.
No segundo tempo, de poucas chances, o Real não voltou a correr perigo. A equipe de Mourinho claramente diminuiu o ritmo, enquanto faltou qualidade ao Racing para dificultar a vida do Real Madrid . A vinte minutos do fim, o árbitro José Luis Munuera Montero pareceu dar uma saída ao Racing ao marcar um pênalti por toque de mão de Aurélien Tchouaméni.
O replay mostrou, porém, que a bola havia tocado o pé do próprio francês antes de bater em seu braço, e não o pé de Prati. Por isso, Montero voltou atrás na decisão. Nos minutos finais, o Real chegou perto do quarto gol algumas vezes, mas o Racing, 16º colocado, escapou de sofrer mais um.