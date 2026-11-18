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O Real Madrid garante a permanência de Arda Guler com um novo contrato.

O anúncio foi feito pelo próprio clube espanhol, presidido por Florentino Perez, em comunicado oficial: "O Real Madrid C. F. e Arda Guler chegaram a um acordo para prorrogar o contrato do jogador, que permanecerá no clube até 30 de junho de 2032.

Arda Guler chegou ao Real Madrid em julho de 2023, aos 18 anos. Em suas quatro temporadas com a nossa camisa, disputou 126 partidas e conquistou cinco títulos: uma Champions League, uma Copa do Mundo de Clubes da FIFA, uma Supercopa da UEFA, um Campeonato Espanhol e uma Supercopa da Espanha.

Ele é jogador da seleção turca, pela qual soma 38 partidas.

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Em setembro passado, recebeu o prêmio de "Jogador revelação da temporada" na Champions League 2025-2026".

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O próprio meia-atacante turco declarou: "Quando vesti pela primeira vez a camisa do Real Madrid", disse Arda Guler, "soube que faria parte de uma história imensa. Hoje sinto o mesmo orgulho e a mesma felicidade, mas com uma responsabilidade ainda maior".

"Seguir os passos de lendas que escreveram seus nomes na história do futebol, no maior clube do mundo, é uma grande honra para mim. Meu sonho é vestir esta camisa por muitos anos, conquistar novos títulos juntos e, um dia, deixar minha marca nesta história única".

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"Quero agradecer a todos que estiveram ao meu lado desde o primeiro dia: em especial ao nosso presidente, Florentino Perez, à minha família, aos meus companheiros e a toda a comissão e aos treinadores com quem trabalhei. E o agradecimento mais especial vai para os torcedores do Madrid em todo o mundo, que sempre nos deram um apoio infinito. Que venham muitos outros dias felizes juntos! Estou muito feliz por continuar fazendo parte deste clube. 2032".

O técnico português do Real Madrid José Mourinho já conseguiu fazer Arda Guler atuar ao lado de outro grande meia-atacante: o inglês Jude Bellingham.

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Mais adiante, o presidente Florentino Perez poderia dar uma nova missão ao Special One: colocar ao lado dos dois ninguém menos que Nico Paz.

Isso porque, ao fim desta temporada, o Real Madrid poderá exercer o direito de recompra do meia-atacante argentino nascido em 2004 por 80 milhões de euros, 20 milhões a mais do que os 60 milhões recebidos do Como na última janela de transferências de verão.

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Uma opção tática seria adotar o 4-2-3-1 com Arda Guler, Jude Bellingham e Nico Paz: um trio de meias criativos à altura daquele dos Galácticos com David Beckham, Zinedine Zidane e Luis Figo.

É claro, atrás do principal nome do ataque, Kylian Mbappé, que escreveu uma mensagem sobre a renovação de contrato do companheiro turco: "Obrigado, esta noite vou dormir melhor".

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Nesse caso, os brasileiros Vinicius e Endrick perderiam espaço; este último continua na mira de Milan e Roma no mercado de transferências.