O Real Madrid venceu o Villarreal, mas a partida deixou para trás muito mais do que apenas 3 pontos.

O jornal Marca informou que a expulsão de Vinícius, os protestos de Mourinho, a tensão acumulada e o balanço disciplinar, que registrou 6 cartões amarelos e um cartão vermelho para o clube merengue, desenharam um cenário que o treinador quer evitar a qualquer custo, para que a revolta não se transforme em um problema que acabe atingindo sua própria equipe.

Mourinho terminou a partida em um estado de fúria excepcional. O treinador português passou de comemorar ao lado de Vinícius o gol que daria ao Real Madrid a vantagem por 2 a 0 a colocar as mãos na cabeça, quando a tecnologia do árbitro assistente de vídeo anulou o gol, antes de tudo acabar com a expulsão do jogador brasileiro.

A partir daquele momento, a partida entrou em um clima de tensão extrema, os protestos aumentaram, as reclamações a partir dos bancos de reservas ficaram mais intensas e o Real Madrid foi obrigado a resistir com 10 jogadores.

A imagem mais significativa veio após o apito final. Mourinho decidiu não se apresentar à imprensa, uma decisão que, segundo apurou o jornal Marca, tinha como objetivo evitar declarações que pudessem lhe render uma punição e ameaçar sua presença no Clássico. O treinador optou pelo silêncio em vez de alimentar uma polêmica que seguiu bastante presente depois do jogo.

No vestiário, a vitória não apagou a sensação de insatisfação. O sentimento de injustiça por algumas decisões da arbitragem coincidiu com o alívio de somar 3 pontos importantes. Ainda assim, Mourinho sabe que a raiva, por mais compreensível que seja da parte de seus jogadores, também pode se transformar em uma arma de dois gumes, caso comece a afetar o comportamento e o nível de desempenho deles.

A expulsão de Vinícius representa o exemplo mais claro das consequências que uma noite como essa pode deixar. O jogador brasileiro se desculpou com os companheiros e com a torcida, mas a redação da súmula do árbitro abre a porta para a aplicação de uma punição que pode privá-lo de participar de partidas importantes.

E é exatamente esse o cenário que Mourinho quer evitar. O treinador português não exige que o time esqueça o que aconteceu, nem espera que a insatisfação desapareça de uma hora para outra. Ele quer que os jogadores sejam capazes de canalizar sua raiva no caminho certo, sem perder a concentração, e que impeçam que os protestos, os cartões e as reações emocionais se tornem mais influentes do que o próprio futebol.

Os riscos vão além de uma simples polêmica sobre a arbitragem ou de uma expulsão. Com uma temporada desgastante à espera da equipe e partidas decisivas no horizonte, o Real Madrid não pode permitir que cada episódio polêmico o empurre para um espiral de tensão, punições e desgaste.

A questão da arbitragem permanece nas mãos de Mourinho e dos dirigentes do clube, enquanto a resposta do time deve vir dentro das quatro linhas. A ideia é clara: o treinador português não quer que essa crise provoque a queda da equipe nem prejudique sua trajetória.