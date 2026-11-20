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O Real Madrid está perto de fechar uma importante contratação para suas categorias de base e se prepara para receber JJ Gabriel no Santiago Bernabéu. O talento de 16 anos já se despediu do Manchester United, mas ainda falta superar um último obstáculo burocrático antes que ele possa vestir oficialmente a famosa camisa branca.

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O último obstáculo para o Real Madrid

A longa novela sobre o futuro de Gabriel está chegando ao fim, enquanto o adolescente se prepara para trocar Manchester por Madri . Embora o jogador e o gigante espanhol já tenham acertado todos os termos, a transferência não poderá ser registrada oficialmente até que a Fifa, entidade máxima do futebol mundial, conceda a autorização necessária. Essa etapa é um requisito padrão, mas indispensável, para todas as transferências internacionais envolvendo jogadores menores de 18 anos.

O Real Madrid tem sido minucioso na condução do negócio, garantindo o cumprimento de todas as exigências legais para evitar possíveis complicações com as rígidas regras da entidade para transferências de menores. O clube segue confiante de que não haverá problemas para obter a autorização final. O jogador já deu passos importantes rumo à nova vida na Espanha e visitou recentemente as instalações do clube em Valdebebas para conhecer os profissionais e companheiros de equipe com quem em breve trabalhará diariamente. Gabriel já confirmou sua saída de Old Trafford em uma mensagem ao Manchester United. Nas redes sociais, o jovem escreveu: "Adeus e obrigado, Man United", conforme citado pelo AS.

Treinos e detalhes do contrato

O acordo entre as partes terá duração de três anos, o prazo máximo permitido para jogadores das categorias de base pelas regras atuais do futebol. Embora não possa disputar partidas oficiais até que toda a documentação seja processada e a janela de inscrições seja aberta, Gabriel já começou a cuidar da forma física na capital espanhola. Ele treina atualmente em Boadilla del Monte, no norte de Madri, para se preparar para as exigências do futebol espanhol.

O Real Madrid vê Gabriel como um investimento de longo prazo e traçou um caminho claro para seu desenvolvimento nas categorias de base do clube. O plano inicial é que ele trabalhe com as equipes de base para se adaptar às exigências táticas e à cultura do clube. Diante da expectativa gerada por sua chegada, tanto o clube quanto os observadores do futebol espanhol estão ansiosos para ver como ele transformará seu potencial em atuações dentro de campo.

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O caminho até o Castilla e o time principal

Quando a inscrição for concluída e a janela de transferências da Primera Federación abrir oficialmente em janeiro, Gabriel poderá estrear pelo Real Madrid Castilla. Atuar pela equipe reserva do clube, comandada pela figura lendária Raul, será uma ponte importante entre o futebol de base e o elenco principal. A comissão técnica do time principal acompanhará de perto sua evolução nesse período para avaliar se ele está pronto para níveis mais altos.

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A contratação destaca a estratégia contínua do Real Madrid de recrutar os adolescentes mais promissores do mundo antes que seu valor de mercado dispare. Ao garantir Gabriel, o clube superou a concorrência por um jogador muito bem avaliado nas categorias de base do United. Agora, o foco se volta inteiramente para seu desenvolvimento e para a possibilidade de ele repetir o sucesso de outros jogadores revelados recentemente na base que conquistaram espaço no time principal no Santiago Bernabéu.

Um novo capítulo no futebol espanhol

Para o United, perder um talento do nível de Gabriel é um golpe. Para o jogador, porém, a atração exercida pelo atual campeão europeu foi forte demais para resistir. A chegada do adolescente faz parte de uma tendência mais ampla de jovens formados no futebol inglês que buscam oportunidades no exterior para acelerar a carreira. A expectativa é que o caráter técnico das ligas espanholas combine com seu estilo de jogo neste início de trajetória em Madri.

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Com todas as partes à espera do aval final de Zurique, o processo administrativo é a única coisa que separa Gabriel de sua apresentação oficial. Superado esse obstáculo, as atenções deixarão os escritórios e se voltarão para o campo de treinamento.