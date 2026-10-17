Real Madrid: a imprensa internacional pega fogo contra Tebas e exige sua saída

As declarações de Javier Tebas, presidente da LaLiga e vice-presidente da Federação Espanhola de Futebol, nas quais comparou os métodos de gestão do Real Madrid àqueles usados por Joseph Goebbels, ministro da Propaganda do regime nazista, provocaram amplas reações na imprensa mundial, em meio a pedidos para que ele deixe o cargo.

Segundo o site oficial do Real Madrid, a repercussão das falas de Tebas se estendeu a diversos veículos internacionais, e as reações mais duras vieram da Alemanha, depois que a revista alemã "Kicker", especializada em futebol, adotou uma posição clara sobre o episódio.

A publicação afirmou: "É uma ofensa às vítimas. Tebas deve renunciar. Ele cruzou a linha de forma irreparável. E, diante do contexto histórico dessa questão, há apenas um desfecho possível", em comentário assinado por Thomas Böker.

Na mesma linha, outros veículos internacionais deram destaque às declarações do presidente da LaLiga, expressando posições diversas sobre a crise.

Próximas partidas RMA La Liga 15:00 SEV Assistir

Blick

"Javier Tebas abandonou por completo a postura diplomática esperada do presidente da liga de um dos principais campeonatos europeus."

L'Équipe

"O Real Madrid exige a renúncia de Javier Tebas, após seus comentários em que comparou o modo de atuação da Real Madrid TV à propaganda nazista utilizada por Goebbels."

La Gazzetta dello Sport

"Confronto na LaLiga! Polêmica acesa na Espanha após ataque do presidente da liga. Real Madrid: exigimos sua renúncia imediata."

The Guardian

"Javier Tebas lançou um ataque ao Real Madrid, na sexta-feira, nas redes sociais, por meio de uma mensagem extensa em que comparou as tentativas do clube de minar a credibilidade dos árbitros aos métodos de propaganda utilizados pela Alemanha nazista."

Goal

"O Real Madrid voltou a se confrontar com Javier Tebas, presidente da LaLiga, e chega a exigir sua renúncia. Tudo isso após uma comparação bastante infeliz."

BBC

"O Real Madrid exigiu a renúncia imediata do presidente da LaLiga, Javier Tebas, depois que ele comparou a gestão do clube a Joseph Goebbels, responsável pela propaganda do regime nazista."

Reuters

"O Real Madrid exigiu, na sexta-feira, a renúncia do presidente da LaLiga, Javier Tebas, depois que ele comparou o discurso da diretoria do clube aos métodos de propaganda utilizados pelo partido nazista na Alemanha."

ESPN

"O Real Madrid renovou sua exigência pela saída de Javier Tebas, presidente da LaLiga, depois que ele acusou a Real Madrid TV de seguir mecanismos de propaganda utilizados por Goebbels."

Olé

"O conflito entre o Real Madrid e Javier Tebas chegou ao ponto máximo. Há muito tempo, o clube e o presidente da LaLiga trocam críticas e acusações, mas a revolta explodiu na capital espanhola depois que Tebas, que também ocupa o cargo de vice-presidente da Federação Espanhola de Futebol, comparou a linha de comunicação do clube merengue aos métodos de propaganda do regime nazista."