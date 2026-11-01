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FBL-ESP-LIGA-RACING SANTANDER-REAL MADRIDAFP
Traduzido por

Real dá a volta por cima e acende a disputa: Mbappé persegue Raphinha e amplia a vantagem sobre Yamal

Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
K. Mbappe
Espanha
França

Confronto explosivo

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A disputa pela "Pichichi", prêmio de artilheiro do Campeonato Espanhol, esquentou com a proximidade de La Liga de ultrapassar o primeiro terço da temporada, depois que o trio formado por Raphinha, Kylian Mbappé e Lamine Yamal se impôs no topo da lista de artilheiros, em uma disputa aberta que ganha intensidade de rodada para rodada.

O brasileiro Raphinha lidera a corrida dos artilheiros após elevar seus números para 15 gols, apesar de ter sofrido uma lesão durante o período de pausa para as datas Fifa, à qual se seguiu seu rápido retorno aos gols e a manutenção de atuações ofensivas marcantes com sua equipe.

O francês Kylian Mbappé aparece na segunda colocação com 12 gols, depois de reforçar sua marca com dois gols nas partidas contra Sevilla e Barcelona, antes de continuar balançando as redes diante do Racing Santander, onde precisou de apenas 11 minutos para abrir o placar durante o confronto.

Já a terceira colocação é ocupada pelo jovem espanhol Lamine Yamal, que voltou com força à disputa após marcar dois gols contra o Deportivo Alavés, elevando sua marca para 10 gols no campeonato, aproximando-se a apenas dois gols de distância de Mbappé e mantendo a pressão sobre os donos da primeira e da segunda colocação.

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