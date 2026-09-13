Reação tardia do Levante fica incompleta: Barcelona dá sequência à série de vitórias

O FC Barcelona deu boa sequência à vitória sobre o Feyenoord (5 a 1) na Liga dos Campeões. Os catalães encerraram a série invicta de oito partidas em casa do Levante e venceram por 4 a 2.
O técnico Hansi Flick mudou sua equipe titular em relação ao duelo europeu. Eric García, Gerard Martin, Xavi Espart, Fermín Lopez e Anthony Gordon ganharam uma vaga entre os titulares nos lugares de Jules Koundé, Andreas Christensen, João Cancelo, Dani Olmo e Karim Adeyemi.
A primeira finalização do Barcelona entrou direto. Xavi Espart marcou seu primeiro gol pelo Barça. O lateral-esquerdo apareceu bem no ataque, partiu para o drible e finalizou de pé direito da entrada da área. Entre quatro jogadores do Levante, o chute foi rastejando até entrar no gol de Matthew Ryan, ex-AZ.
Muito rapidamente, o time de Flick ampliou a vantagem. Raphinha disparou livre e avançou na direção de Ryan, driblou o goleiro e rolou a bola da linha de fundo para a chegada de Lamine Yamal. O espanhol bateu com força no teto do gol: 0 a 2.
Depois do intervalo, a equipe da Catalunha ganhou um pênalti logo cedo após uma falta boba de Aïssa Mandi. Yamal foi para a cobrança e converteu com perfeição. O atacante espanhol voltou a deixar Ryan sem chances ao mandar o pênalti no ângulo superior esquerdo e marcou assim seu sexto gol na liga na temporada: 0 a 3.
Perto da marca de uma hora de jogo, o Levante pareceu marcar o gol que o recolocaria na partida. Victor García deu um belo corte no goleiro Juan García e rolou para Ivan Romero, que não conseguiu mandar a bola para um gol praticamente vazio. O reserva Christensen tirou em cima da linha e manteve a vantagem em três gols.
Na reta final, o Levante aproveitou um presente do Barça. Espart tentou um passe na saída de bola por Christensen, mas o dinamarquês não alcançou. Romero interceptou, driblou García e, desta vez, empurrou para o gol vazio: 1 a 3. Dez minutos depois, a tensão voltou de vez, porque Brugue reduziu a diferença para um gol.
O duelo parecia decidido por muito tempo, e o time de Flick dava a impressão de que levaria os três pontos para Barcelona sem problemas. Mas, do nada, os minutos finais ainda trouxeram sufoco. Adeyemi acabou com a tensão após uma bela arrancada e ampliou a vantagem: 2 a 4. Assim, o Barça chega à sua quinta vitória consecutiva na liga e abre três pontos de vantagem sobre o vice-líder Real Madrid.