Cristiano Ronaldo causou polêmica na noite de domingo após o duelo da Liga das Nações entre Noruega e Portugal. Apesar de seu país ter vencido por 2 a 1, Ronaldo foi direto para o vestiário logo após o apito final, como mostram as imagens.

Portugal abriu o placar aos 17 minutos, com João Felix. Pouco depois do intervalo, Erling Braut Haaland marcou o 1 a 1, mas, três minutos depois, Gonçalo Ramos fez 2 a 1. Esse também foi o placar final.

Chamou a atenção o fato de Ronaldo ter começado no banco e, no fim das contas, não ter entrado. Isso aconteceu pela primeira vez desde a Eurocopa de 2008 em uma partida oficial da seleção portuguesa.

E Ronaldo não pareceu satisfeito com isso. Em imagens que circulam na internet, é possível ver que a superestrela aparentemente entra irritada no túnel de acesso aos vestiários logo após o apito final. Ronaldo também não apareceu quando seus companheiros agradeceram aos torcedores portugueses que viajaram para acompanhar a partida.

O técnico Jorge Jesus admitiu após a partida que não havia percebido, naquele momento, a saída antecipada de seu capitão. O treinador confirmou que pretende ter uma conversa pessoal com Ronaldo sobre suas responsabilidades como capitão.

Segundo Jesus, o andamento da partida não justificava a entrada de um atacante com o perfil específico de Ronaldo. O treinador da seleção voltou a enfatizar que o fato de a superestrela do Al-Nassr ter permanecido no banco contra a Noruega não significa que seu papel tenha diminuído.

Sobre não ter agradecido aos torcedores, Jesus disse: “Só ele pode responder a isso. O fato é que ele não jogou hoje. Isso não significa que eu não conte com ele. Eu disse a ele que o colocaria em campo, mas achei que não era o que o jogo precisava.”