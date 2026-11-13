Rayan Cherki revela o motivo exato da frustrante derrota da França para a Itália

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O meia da França Rayan Cherki fez uma avaliação dura e sincera do que deu errado na decepcionante derrota por 3 a 1 para a Itália. Apesar do início promissor no confronto pela Liga das Nações da UEFA, os vice-campeões mundiais de 2026 tiveram dificuldades para superar a resistência da Itália à medida que a partida avançava.

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Dificuldades táticas em um jogo fechado

O confronto da Liga das Nações da UEFA entre essas duas potências europeias se transformou em uma noite de grande frustração para a equipe de Zinedine Zidane em Milão. A intensidade inicial, que levou ao gol da França, acabou diminuindo, e a equipe visitante passou a buscar soluções. Em entrevista à imprensa após o apito final, Cherki não hesitou em analisar as falhas da atuação francesa. O jogador do Manchester City observou que, embora o plano de jogo inicial parecesse funcionar bem, o cenário mudou rapidamente quando a Itália se organizou defensivamente e retomou o controle.

“Acho que foi uma partida bastante complicada, bastante fechada. Começamos bem. Fizemos o que era necessário, pressionando alto, como no lance do gol. Depois disso, a partida ficou mais complicada. Deveríamos ter feito a bola circular mais rápido. Infelizmente, não foi o que fizemos, mas isso nos permitirá tirar muitas lições. Nem tudo poderia ser perfeito. Tentamos fazer o nosso melhor, mas hoje estamos muito frustrados”, explicou Cherki, segundo o Foot Mercato.

Velocidade de jogo e falta de ritmo

Uma das principais queixas do meia-atacante foi o ritmo das trocas de passes da França. Com a Itália recuada em um bloco baixo, fazer a bola circular rapidamente tornou-se essencial, mas a execução em campo ficou muito aquém do necessário. Cherki destacou que a equipe ficou estática demais, facilitando o trabalho dos defensores italianos para acompanhar as movimentações e fechar as linhas de passe.

“Na minha opinião, sim, trocamos bem de posição e nos encontramos bem em campo, mas, em certos momentos da partida, não jogamos rápido o suficiente, e isso fez uma grande diferença. Quando nos encontramos rapidamente, criamos perigo de imediato. Quando fazíamos jogadas com muitos toques, ficava mais complicado. É uma pena, porque havia espaço. Não podemos esquecer que o caminho é muito longo. Não há nada de preocupante na atuação de hoje”, acrescentou o armador.

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A falta de variedade no ataque

As estatísticas também mostraram um quadro preocupante sobre o isolamento dos jogadores de criação durante longos períodos da partida. Cherki revelou que tanto ele quanto Michael Olise quase não receberam a bola no primeiro quarto do jogo, um sinal claro de que ela não circulava de um lado para o outro com a intenção necessária para abrir espaços entre as linhas italianas.

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“Talvez tenha faltado acerto. Quando entramos em campo contra blocos compactos, não podemos hesitar em levar a bola da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Não ficar apenas de um lado, por exemplo. Acho que só toquei na bola pela primeira vez aos 14 minutos, e Michael também. Isso mostra que talvez não tenhamos feito a bola circular o suficiente”, concluiu Cherki.

Liderança ao alcance contra a Turquia, lanterna do grupo

Zidane terá agora a tarefa de incorporar essas observações aos treinamentos. Encontrar uma maneira de envolver mais jogadores como Cherki e Olise nos momentos iniciais das partidas será fundamental para que a França recupere sua condição de força dominante no futebol internacional. Por enquanto, o foco se volta para o próximo compromisso e para a necessidade urgente de uma atuação mais dinâmica e eficiente no último terço do campo.

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O próximo confronto, contra a Turquia, lanterna do grupo, em Bordeaux, oferece uma excelente oportunidade de reação. Assim, retomar a liderança seguirá ao alcance da França, desde que os outros resultados também sejam favoráveis.