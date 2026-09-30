A Confederação Brasileira emitiu um comunicado oficial na manhã desta quarta-feira, no qual anunciou o retorno de Raphinha ao Barcelona como medida de precaução, após sua lesão com a seleção de seu país em um amistoso contra a Austrália.

Raphinha marcou um gol de pênalti na partida que terminou com a vitória da Seleção por 4 a 2, mas deixou o campo após o fim do primeiro tempo, em razão de um inchaço na coxa direita.

Com isso, Raphinha desfalca o amistoso do Brasil contra a Índia, marcado para o próximo dia 3 de outubro.

Segundo o jornal catalão Mundo Deportivo, os exames médicos realizados no jogador do Barcelona confirmaram que a lesão não é grave, mas que ele sente incômodo, e que foi prudente evitar quaisquer riscos desnecessários.

A Confederação Brasileira explicou em seu comunicado que Raphinha sofre de um "edema muscular" e, por isso, foi cortado da lista do técnico Carlo Ancelotti antes do confronto com a Índia.

Raphinha pretende retornar o mais rápido possível para receber tratamento do corpo médico do Barcelona, e espera-se que se submeta a exames médicos adicionais assim que chegar a Barcelona, para avaliar seu quadro e acelerar sua recuperação, de modo a estar pronto para jogar sob o comando de Hansi Flick já na primeira partida após o fim da data Fifa.

Raphinha é considerado um dos principais destaques do Barcelona na atual temporada, sobretudo após a mudança de sua posição para atuar como centroavante, já que marcou 14 gols em apenas 8 partidas disputadas pelo clube catalão.



