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FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

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Raphinha supera Hamza Abdul Karim e conquista prêmio diante do Ahly

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O craque brasileiro marcou um gol de pênalti no gol de Shoubir

O brasileiro Raphinha, astro do Barcelona, foi premiado com uma distinção especial após a partida contra o Al Ahly do Egito, disputada pelo Troféu Joan Gamper no estádio Spotify Camp Nou, na noite desta quarta-feira.

O Barça garantiu o troféu amistoso após vencer por 2 a 1, graças aos gols de Raphinha e Hamza Abdelkarim, enquanto o recém-chegado Anthony Gordon desperdiçou um pênalti nos minutos finais.

Após o apito final, Raphinha recebeu o prêmio de melhor jogador da partida, por escolha da comissão organizadora do torneio.

O gol de Raphinha saiu de um pênalti, que ele mesmo conquistou e depois converteu com sucesso à direita do goleiro Mostafa Shobier.

O astro brasileiro superou o egípcio Hamza Abdelkarim, autor do primeiro gol do Blaugrana na partida, depois de converter um cruzamento rasteiro de Alejandro Baldé para dentro das redes.

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