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Luis Felipe Gonçalves

Raphinha rebate interpretação de declaração e reforça desejo de jogar pela seleção

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Atacante do Barcelona explicou declaração sobre minutos em campo, rebateu críticas e garantiu que nunca abriu mão de defender o Brasil

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Raphinha esclareceu a repercussão de suas declarações sobre o controle de carga física na seleção brasileira. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o atacante reforçou o desejo de estar em campo pelo Brasil e afirmou que pretende atuar o máximo possível, desde que esteja em boas condições físicas.

“Quero jogar todos os jogos e a maioria dos minutos possíveis. Disse também que, se meu corpo permitir, vou dar o meu melhor”, afirmou.

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O jogador do Barcelona explicou que sua fala anterior foi interpretada de maneira diferente da intenção original. Após sofrer três lesões praticamente na mesma região da perna durante as últimas convocações, o atacante destacou que sua preocupação era evitar novos problemas físicos e continuar à disposição tanto da seleção quanto do clube.

“Desde a primeira vez que vesti a camisa da seleção, sempre deixei muito clara a minha vontade de estar aqui. Nunca abri mão da seleção, sempre fiz tudo o que estava ao meu alcance. Sempre foi uma honra, um privilégio e nada vai mudar”, declarou.

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Raphinha também negou ter indicado preferência por determinadas partidas ou sugerido quais compromissos deveria disputar. Segundo o atacante, a intenção era apenas ressaltar a importância de estar fisicamente preparado para ajudar a equipe.

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14 de nov. de 2026

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“O que eu quis dizer foi o Mister contar comigo fisicamente bem e disponível para representar o Brasil. Infelizmente, quando fisicamente não estamos bem, não conseguimos jogar nem aqui nem no clube. A intenção da minha fala foi essa. Não foi falar que jogo devo jogar ou não”, explicou.

O camisa 11 ainda comentou as críticas recebidas após a declaração e reconheceu o peso de representar a seleção brasileira. Para ele, os jogadores precisam estar preparados para as cobranças quando os resultados não correspondem às expectativas.

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“É a maior seleção do mundo, não tenho dúvidas, e carregamos o peso de uma nação inteira querendo ver a seleção ganhando e jogando bem. Quando os resultados não acontecem, temos que ser cobrados por isso”, disse.

O atacante admitiu, porém, que os questionamentos podem afetar os atletas, especialmente quando há dedicação para melhorar o desempenho da equipe. “É difícil uma crítica não mexer com a gente. Somos seres humanos e, por mais que tentemos não nos afetar, é normal, é natural. Qualquer um no meu lugar, recebendo tantos ataques e sabendo que está dando o melhor, se sentiria abalado”, completou.

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Por fim, Raphinha projetou o confronto com o Japão e elogiou a qualidade do adversário. O jogador também demonstrou confiança no trabalho da comissão técnica de Carlo Ancelotti e no processo de reformulação da equipe brasileira.

“Estamos passando por uma reformulação e vejo jogadores com muita vontade. É um jogo de Copa do Mundo, um jogo muito difícil. Sabemos da qualidade do Japão, mas vejo o Brasil muito bem treinado e preparado para esse jogo”, afirmou.

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O Brasil enfrenta o Japão neste sábado, às 7h15 (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura.

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Written byLuis Felipe Gonçalves

Estagiário / Redator

Estudante de jornalismo na Universidade São Judas Tadeu, amo o futebol desde sempre, é mais que um vício, se tornou minha vida. Como quase todo jornalista, sempre tive o sonho de ser jogador de futebol, porém, faltou o principal, habilidade (haha). Por isso acabei escolhendo o jornalismo como caminho, transformando a paixão em profissão. Acompanho de perto o cotidiano dos clubes, bastidores, táticas e as mais variadas competições, tentando colocar um pouquinho disso em minhas matérias.

Minha história com o futebol:
Um certo time despertou minha paixão pelo futebol, graças à ele fui a vários estádios e jogos, despertando minha paixão e vontade de trabalhar com o futebol.

Especialidades:
Futebol brasileiro e de seleções (um pouco de italiano e argentino também).
Resenhas;
Equipes históricas.  

Minha memória favorita do futebol:
Argentina x França, final da Copa de 2022, melhor jogo que assisti na minha vida.

Meu time de todos os tempos:
Neuer; Baresi, Maldini e Beckenbauer; Iniesta, Cruyff, Maradona, Cristiano Ronaldo; Messi, Ronaldo Fenômeno e Pelé.

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