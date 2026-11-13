Raphinha rebate interpretação de declaração e reforça desejo de jogar pela seleção

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Atacante do Barcelona explicou declaração sobre minutos em campo, rebateu críticas e garantiu que nunca abriu mão de defender o Brasil

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Raphinha esclareceu a repercussão de suas declarações sobre o controle de carga física na seleção brasileira. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o atacante reforçou o desejo de estar em campo pelo Brasil e afirmou que pretende atuar o máximo possível, desde que esteja em boas condições físicas.

“Quero jogar todos os jogos e a maioria dos minutos possíveis. Disse também que, se meu corpo permitir, vou dar o meu melhor”, afirmou.

O jogador do Barcelona explicou que sua fala anterior foi interpretada de maneira diferente da intenção original. Após sofrer três lesões praticamente na mesma região da perna durante as últimas convocações, o atacante destacou que sua preocupação era evitar novos problemas físicos e continuar à disposição tanto da seleção quanto do clube.

“Desde a primeira vez que vesti a camisa da seleção, sempre deixei muito clara a minha vontade de estar aqui. Nunca abri mão da seleção, sempre fiz tudo o que estava ao meu alcance. Sempre foi uma honra, um privilégio e nada vai mudar”, declarou.

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Raphinha também negou ter indicado preferência por determinadas partidas ou sugerido quais compromissos deveria disputar. Segundo o atacante, a intenção era apenas ressaltar a importância de estar fisicamente preparado para ajudar a equipe.

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“O que eu quis dizer foi o Mister contar comigo fisicamente bem e disponível para representar o Brasil. Infelizmente, quando fisicamente não estamos bem, não conseguimos jogar nem aqui nem no clube. A intenção da minha fala foi essa. Não foi falar que jogo devo jogar ou não”, explicou.

O camisa 11 ainda comentou as críticas recebidas após a declaração e reconheceu o peso de representar a seleção brasileira. Para ele, os jogadores precisam estar preparados para as cobranças quando os resultados não correspondem às expectativas.

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“É a maior seleção do mundo, não tenho dúvidas, e carregamos o peso de uma nação inteira querendo ver a seleção ganhando e jogando bem. Quando os resultados não acontecem, temos que ser cobrados por isso”, disse.

O atacante admitiu, porém, que os questionamentos podem afetar os atletas, especialmente quando há dedicação para melhorar o desempenho da equipe. “É difícil uma crítica não mexer com a gente. Somos seres humanos e, por mais que tentemos não nos afetar, é normal, é natural. Qualquer um no meu lugar, recebendo tantos ataques e sabendo que está dando o melhor, se sentiria abalado”, completou.

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Por fim, Raphinha projetou o confronto com o Japão e elogiou a qualidade do adversário. O jogador também demonstrou confiança no trabalho da comissão técnica de Carlo Ancelotti e no processo de reformulação da equipe brasileira.

“Estamos passando por uma reformulação e vejo jogadores com muita vontade. É um jogo de Copa do Mundo, um jogo muito difícil. Sabemos da qualidade do Japão, mas vejo o Brasil muito bem treinado e preparado para esse jogo”, afirmou.

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O Brasil enfrenta o Japão neste sábado, às 7h15 (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura.