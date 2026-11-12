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O brasileiro Raphinha, astro do Barcelona, está em Singapura para disputar duas partidas amistosas com a seleção de seu país, antes de encerrar o mês atual com viagens ao Azerbaijão e a La Coruña, ao lado do Barcelona.

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O jornal Mundo Deportivo noticiou que Raphinha não usa cartola nem gravata como o personagem de desenho animado Willy Fog (A Volta ao Mundo em 80 Dias), mas já superou, e por uma grande margem, a sua famosa viagem ao redor do mundo em 80 dias.

Raphinha terá percorrido uma distância equivalente a quase duas voltas ao redor da Terra em 98 dias, quando voltar de La Coruña, onde fará a sua primeira partida no estádio de Riazor, diante do Deportivo La Coruña, no dia 29 de novembro.

A partir de 23 de agosto passado, quando o Barcelona iniciou a sua campanha no Campeonato Espanhol com um confronto diante do Elche, Raphinha já percorreu uma distância total de 76.761 quilômetros em seus deslocamentos para disputar partidas de seu clube e da seleção do Brasil.

A menor distância possível para dar a volta ao mundo seguindo a linha do Equador é de 40.075 quilômetros. Assim, Raphinha terá dado quase duas voltas ao mundo em pouco mais de 3 meses, em meio ao desgaste físico que esses deslocamentos causam a um jogador que só sabe dar tudo de si dentro de campo.

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As três lesões musculares que Raphinha sofreu, durante as suas três últimas participações com a seleção do Brasil, provocaram um estado de preocupação e resultaram em um acordo com o técnico Carlo Ancelotti para racionalizar o número de minutos que ele disputa nas partidas.

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No fim de setembro, após percorrer uma distância de 18.350 quilômetros e disputar dois amistosos na Austrália, Raphinha sofreu um edema muscular na coxa direita.

Raphinha só retornou aos gramados duas semanas depois, no confronto diante do Real Betis, e depois se limitou a disputar apenas uma hora diante do Paris Saint-Germain, após ter evitado viajar por uma distância de 4.468 quilômetros uma semana antes, para participar da partida que foi disputada em Istambul diante do Galatasaray.

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E agora, apenas 5 dias depois de voltar de Singapura, ele viajará ao Azerbaijão com o Barcelona para disputar uma partida pela Liga dos Campeões da Europa, apesar do cansaço da viagem e da diferença de fuso horário que isso acarreta. A distância adicional que ele percorrerá é de 7.916 quilômetros.

Após a sua chegada, o aguardará outra viagem de 2.170 quilômetros até La Coruña. E apesar de todos esses deslocamentos, Raphinha já conseguiu marcar 19 gols com a camisa do Barcelona na temporada atual.

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Todas as viagens de Raphinha

- 23 de agosto: Barcelona – Elche: 530 quilômetros.

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- 23 de agosto: Elche – Barcelona: 530 quilômetros.

- 5 de setembro: Barcelona – Valência: 348 quilômetros.

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- 6 de setembro: Valência – Barcelona: 348 quilômetros.

- 12 de setembro: Barcelona – Valência: 348 quilômetros.

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- 13 de setembro: Valência – Barcelona: 348 quilômetros.

- 19 de setembro: Barcelona – Sevilha: 993 quilômetros.

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- 19 de setembro: Sevilha – Barcelona: 993 quilômetros.

- 21 de setembro: Barcelona – Townsville: 15.873 quilômetros.

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- 26 de setembro: Townsville – Melbourne: 2.477 quilômetros.

- 30 de setembro: Melbourne – Barcelona: 16.827 quilômetros.

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- 16 de outubro: Barcelona – Sevilha: 993 quilômetros.

- 18 de outubro: Sevilha – Barcelona: 993 quilômetros.

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- 19 de outubro: Barcelona – Paris: 1.038 quilômetros.

- 20 de outubro: Paris – Barcelona: 1.038 quilômetros.

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- 8 de novembro: Barcelona – Madri: 626 quilômetros.

- 8 de novembro: Madri – Barcelona: 626 quilômetros.

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- 11 de novembro: Barcelona – Singapura: 10.873 quilômetros.

- 18 de novembro: Singapura – Barcelona: 10.873 quilômetros.

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- 23 de novembro: Barcelona – Baku: 3.958 quilômetros.

- 25 de novembro: Baku – Barcelona: 3.958 quilômetros.

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- 28 de novembro: Barcelona – La Coruña: 1.085 quilômetros.

- 29 de novembro: La Coruña – Barcelona: 1.085 quilômetros.

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Total das viagens para partidas do Barcelona: 19.838 quilômetros.

Total das viagens para partidas do Brasil: 53.923 quilômetros.

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Total das viagens do Barcelona e do Brasil: 76.761 quilômetros.