O brasileiro Raphinha, ponta do Barcelona, adotou uma posição diferente daquela de vários astros do futebol de seu país ao manifestar apoio ao papel do Estado na garantia de direitos básicos, sobretudo saúde e educação, em um momento de crescente polarização política no Brasil com a aproximação das eleições presidenciais.

Raphinha compartilhou em suas redes sociais vídeos da advogada Gabriela Prioli, nos quais ela defende os direitos sociais e os direitos dos trabalhadores, em um gesto que reflete seu interesse pela situação interna do país e dá continuidade a posicionamentos anteriores, quando condenou a tentativa de golpe associada ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também deu visibilidade à questão do feminicídio.

A postura do ponta do Barcelona contrasta com o apoio de vários astros do futebol brasileiro à corrente de direita ligada à família Bolsonaro, entre eles Ronaldinho, Daniel Alves, Neymar, Rivaldo e Romário, segundo o jornal "Sport", que destacou que Daniel Alves anunciou seu apoio a Flávio Bolsonaro em uma mensagem publicada no "Instagram".

Raphinha vem do bairro pobre da Restinga, em Porto Alegre, e já participou de iniciativas beneficentes em apoio à sua comunidade local, algo que vai ao encontro de seu interesse pelas causas sociais e pelos grupos mais carentes do Brasil.