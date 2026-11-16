Raphinha, o exemplo entre a cruz e a espada: Seleção pressiona e Barcelona paga o preço

Compartilhar Siga GOAL no Google

Cada partida da seleção brasileira durante a Data Fifa se transformou, no último período, em motivo de preocupação crescente no Barcelona em relação ao capitão do Barça, Raphinha.

Publicidade

O jornal catalão "Mundo Deportivo" informou que o problema já não se limita às lesões musculares sofridas pelo jogador durante as Datas Fifa, nem ao desgaste provocado pelas longas viagens para disputar amistosos fora do continente europeu. A questão se estendeu à pressão psicológica vivida pelo capitão da Seleção diante da queda nos resultados da equipe e das críticas que recebe em seu país.

O Barcelona passou a acompanhar com preocupação a situação de seu ponta brasileiro , principalmente porque o jogador, de 29 anos, sofreu três lesões musculares nas últimas três convocações, em março, junho e setembro. Duas delas aconteceram em amistosos, enquanto a terceira ocorreu durante a disputa da Copa do Mundo, o que o levou a pensar em uma forma diferente de lidar com suas participações pela seleção.

Raphinha revelou o desejo de conversar com Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, sobre a gestão de sua minutagem para evitar novas lesões. A declaração foi dada no dia em que anunciou a renovação de contrato com o Barcelona até 2030, medida comemorada pelo clube catalão, mas o jogador se viu diante de um novo problema por causa da reação irritada no Brasil.

O atacante foi criticado por parte da torcida e da imprensa brasileira, depois que suas declarações foram interpretadas como uma tentativa de evitar defender a seleção ou de diminuir seu compromisso com a camisa da Seleção, embora sua mensagem tenha sido clara quanto ao desejo de preservar a condição física e continuar servindo ao clube e à seleção de seu país.

Publicidade Publicidade

Essa pressão aumentou os temores do Barcelona, sobretudo porque Raphinha não conseguiu voltar à Espanha antes de quarta-feira, apesar de saber desde sábado, após ser expulso no amistoso contra o Japão, que não jogaria a partida seguinte, diante de Singapura. A situação gerou questionamentos no clube sobre os motivos de sua permanência com a delegação brasileira.

Tópicos relacionados

Raphinha já havia tentado encerrar a polêmica em entrevista coletiva antes do duelo com o Japão, quando se mostrou muito emocionado e quase chorou ao explicar sua posição: "Acho que me expliquei bem. Só disse que preciso me cuidar, não quero mais lesões. O que eu quero é estar disponível para o Brasil e para o Barcelona".

Apesar do clima tenso, o astro do Barcelona jogou por 71 minutos contra o Japão, na partida que terminou com derrota do Brasil por 3 a 2, sem sofrer nova lesão. Isso indica que o entendimento alcançado com Ancelotti sobre a gestão de suas participações começou a dar frutos do ponto de vista físico.

Publicidade

No entanto, o desempenho de Raphinha refletiu o tamanho da tensão que ele vive no momento. O atacante se mostrou nervoso com as faltas dos jogadores japoneses e com as decisões da arbitragem, até perder a cabeça depois de ser substituído e reclamar com veemência do lance que antecedeu o gol da vitória japonesa, aos 91 minutos. Por causa dos protestos, recebeu o cartão vermelho.

De acordo com o regulamento da Fifa, o cartão vermelho implica suspensão de uma partida, mesmo em amistosos, o que significa que Raphinha desfalcará o Brasil no próximo jogo, contra Singapura. Ainda assim, ele seguirá com a delegação como exemplo para os companheiros, por ser um dos líderes do grupo e um dos jogadores que contam com a confiança da comissão técnica.

Publicidade

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que faz questão da permanência do jogador no grupo, mesmo sem poder atuar: "Não faz sentido liberá-lo, ele é um dos nossos líderes". A mensagem demonstra clara valorização de sua importância na seleção, mas, ao mesmo tempo, aumenta a responsabilidade sobre seus ombros num período em que a Seleção sofre com a queda de nível e de resultados.

Um dos problemas que afetam Raphinha está na sensação constante de que precisa provar que merece seu espaço na seleção brasileira, ao contrário do que acontece no Barcelona, onde se tornou uma das principais estrelas e um dos jogadores mais influentes do elenco. Isso vale sobretudo para a temporada atual, que marcou sua evolução para um atacante capaz de marcar gols com regularidade, após a transformação de um ponta de destaque em um jogador mais decisivo perto do gol.

Publicidade

A trajetória de Raphinha rumo ao estrelato não foi fácil. Ele começou a carreira no Brasil, no Avaí, antes de se transferir para o Vitória de Guimarães, de Portugal, em 2016, aos 19 anos. Ali iniciou uma longa jornada pelos gramados europeus, que incluiu Sporting, Rennes, da França, e Leeds United, da Inglaterra, até ganhar a primeira oportunidade na seleção brasileira, em 2021.

A transferência para o Leeds United foi uma etapa importante na carreira, já que ele apresentou atuações de destaque no Campeonato Inglês, conquistou a confiança da comissão técnica da seleção e iniciou uma nova fase que contribuiu para que chegasse ao patamar que ocupa hoje. A experiência na seleção, porém, ainda não lhe deu a mesma sensação de estabilidade e confiança que encontrou no Barcelona.

Publicidade

O clube catalão acredita que o jogador tem capacidade para superar esta fase, sobretudo porque já enfrentou momentos difíceis e conseguiu mudar sua imagem de ponta criticado para uma das peças mais importantes da equipe. Para isso, no entanto, ele precisa receber apoio, confiança e liberdade suficientes na seleção brasileira, longe da pressão constante que o faz sentir que precisa se provar a cada partida.

O Barcelona teme que essa pressão se transforme em um problema maior, capaz de afetar a condição física e mental de Raphinha, principalmente porque a equipe depende dele de forma fundamental em seu projeto ofensivo, já que ele se tornou um dos jogadores mais decisivos do elenco. Por isso, a retomada do equilíbrio do atacante na seleção brasileira não será um ganho apenas para a Seleção, mas também terá reflexos positivos no clube catalão.