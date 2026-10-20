O brasileiro Raphinha, estrela do Barcelona, saiu em defesa dos jogadores da equipe após a derrota para o Paris Saint-Germain, pelo placar de 4 a 2, na noite desta terça-feira.

O Paris Saint-Germain conquistou uma vitória emocionante sobre o seu visitante Barcelona, pelo placar de 4 a 2, no confronto que reuniu as duas equipes nesta noite no estádio Parc des Princes, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", Raphinha foi o primeiro a falar entre os jogadores do Barcelona após a dura derrota.

Ao ser questionado sobre a partida, o capitão destacou a dificuldade dela, afirmando: "Sabíamos que isso poderia acontecer; estamos enfrentando os campeões da Europa duas vezes, e jogar diante da torcida deles é algo extremamente difícil".

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Ele lamentou não ter conquistado nenhum ponto nesta noite, mas minimizou a derrota, dizendo: "Buscávamos a vitória ou ao menos um ponto, mas não é o fim do mundo, tudo acontece no seu tempo, e no fim das contas perdemos apenas três pontos".

Raphinha já está voltando sua atenção para a próxima partida, ao dizer: "Vamos ver o que o treinador vai nos pedir para melhorar o desempenho e nos preparar para o Clássico (no próximo domingo)".

Raphinha elogiou a atuação do Barcelona apesar do resultado, dizendo: "Este é um time bem treinado. E apesar do resultado de hoje, competimos com força. Ambos os times preferem a posse de bola, e nós a tivemos, o que representou um bom teste e mostrou a nossa capacidade de competir. O resultado é o que é, mas jogamos bem".

Em relação à sua situação pessoal, ele explicou que a sua participação estava planejada: "No fim das contas, treinei por menos de uma semana, e isso estava planejado, por isso joguei menos minutos (foi substituído aos 60 minutos)".

E acrescentou sobre a sua condição física: "Terminei a partida me sentindo bem e forte, e estou tentando melhorar ainda mais o meu condicionamento físico".

Por fim, em relação à situação do seu companheiro Dani Olmo, que deixou o confronto lesionado, ele foi cauteloso, afirmando: "Não sei o que aconteceu com o Dani, e vamos conversar com o treinador e o médico para saber o que ocorreu".

Raphinha encerrou sua fala com uma declaração sucinta sobre se essa derrota afetaria o Clássico: "Não vai nos afetar em nada".