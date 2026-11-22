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Raphinha, capitão do Barcelona, teve papel fundamental no segundo gol de sua equipe contra o Villarreal, na partida que terminou com uma virada emocionante do time catalão. O astro brasileiro fez um esforço excepcional no início da jogada, embora seu nome não apareça entre os autores dos gols nem entre os responsáveis pelas assistências.

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O Barcelona conseguiu transformar a desvantagem de dois gols diante do Villarreal em uma vitória por 3 a 2, neste domingo, no Camp Nou. Os donos da casa abriram vantagem cedo com gols de Tajon Buchanan e Tani Oluwaseyi, antes de o time catalão iniciar a reação no segundo tempo com gol de Gerard Martín. Em seguida, Fermín López empatou, e a virada se completou com um gol contra marcado por Pau Navarro.

Embora Fermín López tenha marcado o segundo gol do Barcelona com assistência de Lamine Yamal, o início da jogada teve um lance importante de Raphinha, que mostrou seu enorme valor para a equipe, não apenas pela capacidade ofensiva, mas também pelo espírito de luta e pela disposição em recuar para o campo defensivo e ajudar os companheiros, segundo o jornal "Marca".

O lance aconteceu depois que Pedri perdeu a bola no meio de campo, dando ao Villarreal a chance de puxar um contra-ataque rápido, aproveitando os espaços que surgiram na defesa do Barcelona. Raphinha, porém, reagiu muito rápido e decidiu voltar em velocidade máxima para neutralizar o perigo antes que o adversário chegasse às zonas de ameaça.

O capitão do Barcelona mostrou grande rapidez para lidar com a situação: passou por vários jogadores do Villarreal e conseguiu recuperar a bola perto da bandeirinha de escanteio, encerrando o contra-ataque adversário e dando à sua equipe uma nova oportunidade de fazer a transição da defesa para o ataque.

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Mas o papel de Raphinha não terminou na recuperação da bola. Ele seguiu avançando e participou da construção de um contra-ataque rápido do Barcelona, distribuindo a bola aos companheiros de forma a ajudar a equipe a chegar à área do Villarreal, até finalmente passá-la para Lamine Yamal, que criou o gol.

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Lamine Yamal mandou o passe para Fermín López, que não hesitou em aproveitar a oportunidade e colocou a bola no fundo da rede para marcar o segundo gol do Barcelona, em um lance que refletiu o trabalho coletivo da equipe e mostrou que as jogadas bem-sucedidas nem sempre começam com o jogador que dá o toque final ou a assistência.

O lance destacou o papel de liderança que Raphinha exerce no Barcelona, depois que o técnico Hansi Flick o escolheu como capitão da equipe no início da temporada. A decisão veio em um período marcado por algumas mudanças e ausências importantes no vestiário, e o jogador brasileiro recebeu a responsabilidade de liderar os companheiros dentro e fora de campo.

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A escolha de Raphinha para usar a braçadeira de capitão esteve ligada ao seu status no vestiário, já que os companheiros conhecem bem o tamanho de sua influência na equipe, mesmo antes de ele receber oficialmente a braçadeira. Isso ficou evidente em diversas situações nas quais ele assumiu a responsabilidade de motivar os jogadores e lutar pelo time.

Nesta temporada, o jogador brasileiro provou que merece a confiança de Flick, tornando-se uma das principais peças com as quais o treinador alemão conta, graças à sua capacidade de influenciar o setor ofensivo, além do grande esforço físico que apresenta na pressão, na recuperação da bola e no apoio à linha defensiva.

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O lance do segundo gol contra o Villarreal traduz com clareza essa personalidade de líder. Raphinha não se limitou a assistir ao contra-ataque adversário ou a esperar a intervenção dos companheiros: voltou uma longa distância para recuperar a bola e depois continuou correndo para participar da jogada que terminou em um gol importante para o Barcelona.

Enquanto os holofotes foram para Fermín López, autor do gol, e Lamine Yamal, responsável pela assistência, o que Raphinha fez no início da jogada também merece elogios, já que sua intervenção foi o ponto de virada que deu ao Barcelona a chance de marcar o segundo gol e seguir com a reação diante do Villarreal.