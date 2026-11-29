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O Barcelona dominou completamente a partida contra o Deportivo La Coruña e venceu por 5 a 1 neste domingo, em um confronto marcado pelo brilho ofensivo dos comandados de Hansi Flick, que aproveitaram o tropeço do Real Madrid diante do Alavés para se firmar na liderança e ampliar a vantagem sobre os perseguidores.

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O Barcelona decidiu o confronto, válido pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol, depois de um início perfeito, com controle total da bola nos dois tempos e muitos ataques perigosos.

De acordo com o jornal “AS”, o Barcelona teve 74,1% de posse de bola, contra 25,9% do Deportivo La Coruña, o que mostra o domínio absoluto do Barça.

A publicação destacou ainda que o Barcelona registrou 2,75 gols esperados (xG) na partida, um número expressivo e mais do que o dobro do produzido pelo Deportivo, que somou 1,34. É uma produção ofensiva condizente com o contundente placar final de 5 a 1.

O Barcelona finalizou 23 vezes, contra 7 finalizações do Deportivo, o que evidencia uma clara superioridade ofensiva ao longo dos 90 minutos.

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Durante o jogo, o Barcelona acertou 12 finalizações no alvo, contra 5 do adversário, número que revela quantas vezes o Barça chegou ao gol.

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O time catalão também acumulou um volume enorme de passes: foram 766, contra 259 do Deportivo, e ditou totalmente o ritmo da partida.

A pressão constante sobre a área adversária se refletiu nos 170 passes do Barcelona no terço final do campo, contra 61 do Deportivo.

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O brilho de Raphinha e Pedri

O atacante brasileiro Raphinha foi o grande nome da partida: marcou três gols e ainda liderou o elenco do Barcelona em finalizações (7) e em chances criadas (6).

Já Pedri, destaque do meio-campo, foi o jogador mais participativo, com 133 ações, e também liderou a equipe em passes certos, com 109.

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Os detalhes da goleada do Barcelona

O Barcelona começou de forma perfeita e surpreendeu os donos da casa: Lamine Yamal abriu o placar com menos de 90 segundos de jogo , após uma jogada trabalhada que ele mesmo iniciou com uma tabela com Pedri, antes de cruzar rasteiro. Dani Olmo deixou a bola passar com inteligência, enganou o goleiro do Deportivo e ela foi parar no fundo da rede.

A resposta do Deportivo não demorou. O time empatou aos nove minutos com Aubameyang, que aproveitou passe de Nsongo, levou a melhor em uma disputa física com Pau Cubarsí e bateu de pé direito para vencer Joan García.

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Mas o Barcelona voltou à frente rapidamente: aos 20 minutos, Dani Olmo subiu para aproveitar o cruzamento de Gordon pela esquerda e cabeceou para as redes. Com isso, o time catalão foi para o intervalo vencendo por 2 a 1.

No início do segundo tempo, o Barcelona impôs seu domínio, e Raphinha ampliou para 3 a 1 aos 50 minutos ao receber um cruzamento preciso de Lamine Yamal e aproveitar a falta de marcação na segunda trave. O gol deu ao time uma vantagem confortável e deixou o Deportivo com uma missão ainda mais difícil para voltar ao jogo, já que a superioridade catalã na posse de bola e na criação de chances continuava.

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Apesar das tentativas dos donos da casa de diminuir a diferença, o Barcelona seguiu mais perigoso, e Raphinha marcou seu segundo gol, o quarto do time, aos 83 minutos. Ele aproveitou uma bola que sobrou após passe de Conde para Gordon e desvio na defesa do Deportivo. O time catalão manteve a pressão até os minutos finais, sem dar ao adversário uma chance real de se reequilibrar ou de ameaçar o resultado.

Raphinha fechou a festa de gols com o quinto, aos dois minutos dos acréscimos, depois de receber um ótimo passe de Lamine Yamal. Ele chegou ao 18º gol na temporada e abriu quatro gols de vantagem sobre Kylian Mbappé na disputa pela artilharia. O brasileiro segue apresentando um nível ofensivo de destaque, o que fez dele um dos principais nomes do Barcelona nesta temporada e um forte candidato à artilharia da competição.

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Com a vitória, o Barcelona se firmou na liderança do Campeonato Espanhol e ampliou para 5 pontos a vantagem sobre o Atlético de Madrid (antes do confronto entre os dois na quarta-feira), aproveitando a derrota do Real Madrid para o Alavés. O Deportivo La Coruña, por sua vez, segue em dificuldade na 13ª posição, com apenas uma vitória nos últimos nove jogos da liga, e a pressão aumenta à medida que os resultados continuam caindo e o time se afasta da briga pelas primeiras posições.