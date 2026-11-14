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Raphinha, astro do Barcelona e da seleção brasileira, desferiu duras críticas ao árbitro da partida amistosa em que seu país foi derrotado pelo Japão por 3 a 2, na manhã deste sábado, considerando que os erros de arbitragem afetaram de forma evidente o andamento do confronto.

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A partida, comandada pelo técnico Carlo Ancelotti, teve a expulsão de Raphinha e do treinador da seleção brasileira, após reclamarem das decisões do árbitro depois de o Japão marcar seu terceiro gol.

Raphinha disse, em declarações à rede "Globo" após a partida: "No início, gostaria de aproveitar a oportunidade para me desculpar pela expulsão, pois é difícil manter o controle em situações como essa, especialmente com a quantidade de erros cometidos pelo árbitro".

E acrescentou: "Tentei conversar com ele, mas não senti que estivesse aberto ao diálogo. Acredito que ele cometeu diversos erros durante a partida, e vou tentar acreditar que foram apenas erros, mas o que aconteceu é inaceitável".

E prosseguiu o craque do Barcelona: "Teve uma falta antes do primeiro gol, além de o jogador ter tocado a bola com a mão, mas isso pode ser compreendido de acordo com as regras atuais. Também houve um pênalti claro a meu favor, e depois veio o terceiro gol deles".

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E explicou: "Houve uma falta muito clara contra o João, mas o árbitro decidiu deixar o jogo seguir, e com o auxílio da tecnologia do árbitro de vídeo, o gol foi validado".

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E completou Raphinha: "Tentamos dar o nosso melhor desde o início da partida, sem ignorar as coisas que precisamos melhorar. Estamos evoluindo e começando a nos encontrar dentro de campo".

E continuou: "Do meu ponto de vista, fizemos uma grande partida, e nossa atuação no segundo tempo foi muito melhor do que a que apresentamos no primeiro tempo, mas quando você é obrigado a jogar também contra o árbitro, as coisas ficam difíceis".

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E encerrou suas declarações afirmando: "Não podemos deixar passar o que aconteceu na arbitragem sem uma posição clara".

A seleção japonesa havia aberto 2 a 0 até os 19 minutos de jogo, antes de Vinícius Júnior diminuir a diferença aos 33 minutos do primeiro tempo, e em seguida marcar o segundo gol do Brasil aos 30 minutos do segundo tempo.

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Mas Sakamoto garantiu a vitória da seleção asiática, após marcar o terceiro gol nos acréscimos.