Raphinha, astro do Barcelona e da seleção brasileira, desferiu duras críticas ao árbitro da partida amistosa em que seu país foi derrotado pelo Japão por 3 a 2, na manhã deste sábado, considerando que os erros de arbitragem afetaram de forma evidente o andamento do confronto.
A partida, comandada pelo técnico Carlo Ancelotti, teve a expulsão de Raphinha e do treinador da seleção brasileira, após reclamarem das decisões do árbitro depois de o Japão marcar seu terceiro gol.
Raphinha disse, em declarações à rede "Globo" após a partida: "No início, gostaria de aproveitar a oportunidade para me desculpar pela expulsão, pois é difícil manter o controle em situações como essa, especialmente com a quantidade de erros cometidos pelo árbitro".
E acrescentou: "Tentei conversar com ele, mas não senti que estivesse aberto ao diálogo. Acredito que ele cometeu diversos erros durante a partida, e vou tentar acreditar que foram apenas erros, mas o que aconteceu é inaceitável".
E prosseguiu o craque do Barcelona: "Teve uma falta antes do primeiro gol, além de o jogador ter tocado a bola com a mão, mas isso pode ser compreendido de acordo com as regras atuais. Também houve um pênalti claro a meu favor, e depois veio o terceiro gol deles".
E explicou: "Houve uma falta muito clara contra o João, mas o árbitro decidiu deixar o jogo seguir, e com o auxílio da tecnologia do árbitro de vídeo, o gol foi validado".
E completou Raphinha: "Tentamos dar o nosso melhor desde o início da partida, sem ignorar as coisas que precisamos melhorar. Estamos evoluindo e começando a nos encontrar dentro de campo".
E continuou: "Do meu ponto de vista, fizemos uma grande partida, e nossa atuação no segundo tempo foi muito melhor do que a que apresentamos no primeiro tempo, mas quando você é obrigado a jogar também contra o árbitro, as coisas ficam difíceis".
E encerrou suas declarações afirmando: "Não podemos deixar passar o que aconteceu na arbitragem sem uma posição clara".
A seleção japonesa havia aberto 2 a 0 até os 19 minutos de jogo, antes de Vinícius Júnior diminuir a diferença aos 33 minutos do primeiro tempo, e em seguida marcar o segundo gol do Brasil aos 30 minutos do segundo tempo.
Mas Sakamoto garantiu a vitória da seleção asiática, após marcar o terceiro gol nos acréscimos.
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Comecei minha trajetória no jornalismo em 2012 através do jornal egípcio *Al Tahrir*, onde inicialmente me especializei em política local antes de migrar para o jornalismo esportivo a partir de 2014, ainda pelo *Al Tahrir*. Posteriormente, passei a escrever também para os jornais *Al Fariq* e *Al Maqal*.
Depois de me especializar na cobertura do futebol local no Egito, iniciei minha jornada no futebol internacional através do portal *Al Ain Sports* em 2018, por um período de seis meses, antes de realizar o sonho de me juntar à equipe do Kooora, o maior site esportivo do mundo, onde sigo perseguindo minha paixão pelo futebol europeu desde o início do século atual.
Sou apaixonado por assistir futebol mundial desde a Copa do Mundo de 1998, mas minha verdadeira história de amor com o futebol europeu começou ao acompanhar a Liga dos Campeões no início do século atual. Isso me levou a desenvolver uma ligação especial com o futebol italiano, especialmente acompanhando tudo relacionado ao AC Milan, clube pelo qual decidi torcer sem qualquer hesitação desde o primeiro jogo que assisti. Apesar de, na infância, ter admirado por períodos clubes como Arsenal, Barcelona e Manchester United, o *rossoneri* conquistou um lugar especial no meu coração até hoje.
Sou especializado na tradução de notícias internacionais, além de nutrir minha paixão por acompanhar os bastidores de transferências e os acontecimentos ocultos dentro dos vestiários, frequentemente revelados pela imprensa global.
Quanto à minha equipe ideal de todos os tempos, coloco Gianluigi Buffon no gol. À sua frente, uma linha defensiva composta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Cafu. No meio-campo, conto com o trio Clarence Seedorf, Luka Modrić e Zinedine Zidane. No ataque, escolho minha lenda Ricardo Kaká ao lado de Ronaldinho e Zlatan Ibrahimović.
Durante meu trabalho no Kooora, publiquei diversos relatórios, histórias e análises, entre os quais se destacam:
* Luka Modrić... o guerreiro que recusou jogar em vão
* Rodrygo... de criança da remontada ao homem misterioso no projeto de Alonso
* Kroos... a presença ausente no Mundial de Clubes
* História Kooora: a surpresa de Ronaldo que encheu Ferguson de entusiasmo