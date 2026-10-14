Pairam dúvidas sobre a data de retorno aos gramados do brasileiro Raphinha, estrela do Barcelona, após sua ausência nas duas últimas partidas da equipe catalã, devido a um incômodo no músculo da coxa sofrido durante a Data Fifa com a seleção de seu país.

Segundo o site "Tribuna", o Barcelona pretende recuperar os serviços de Raphinha no confronto contra o Paris Saint-Germain, caso seu processo de recuperação siga conforme o planejado, mas sua participação diante do Real Betis parece descartada.

O Barcelona se prepara para disputar uma sequência de jogos importantes nos próximos dias, já que visita o Real Betis no sábado, 17 de outubro, antes de viajar à França para enfrentar o Paris Saint-Germain na terça-feira, 20 de outubro, pela Liga dos Campeões da Europa.

Está previsto que o Barcelona receba seu rival Real Madrid no domingo, 25 de outubro, no primeiro Clássico entre as duas equipes na temporada 2026-2027, o que torna os próximos dias decisivos para definir o grau de disponibilidade de Raphinha para atuar no aguardado duelo.

A comissão técnica comandada por Hansi Flick espera que Raphinha recupere sua condição física antes do confronto europeu, o que lhe daria a chance de chegar ao Clássico cinco dias depois, mas o relatório não confirmou de forma definitiva a data de seu retorno.

Apesar da ausência do ponta brasileiro, o Barcelona não foi afetado ofensivamente de maneira evidente em sua última partida, após conquistar uma ampla vitória sobre o Galatasaray pelo placar de 4 a 1 na Liga dos Campeões da Europa, aproveitando a variedade de suas opções ofensivas.

O retorno de Raphinha segue vinculado à evolução de seu quadro físico nos próximos dias, diante do desejo do Barcelona de evitar pressa em escalá-lo antes da plena recuperação, especialmente com a aproximação do duelo contra o Real Madrid.