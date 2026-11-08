O Barcelona se prepara para disputar um confronto de peso contra o anfitrião Atlético de Madrid, na noite deste domingo, no estádio Metropolitano, no duelo máximo da 12ª rodada de La Liga.

O jornal Mundo Deportivo informou que a delegação do Barcelona chegou ao hotel Hilton, em Madrid, onde os jogadores farão o almoço e descansarão até a hora da partida.

Cerca de 50 torcedores receberam a equipe principal do Barça, e Lamine Yamal e Pedri estiveram entre os jogadores mais aclamados e ovacionados ao desembarcarem do ônibus.

Os torcedores compareceram vestindo camisas do Barcelona e também da seleção espanhola, e Raphinha foi o único jogador que parou para interagir com eles e atender aos seus pedidos.

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O astro brasileiro dedicou pelo menos 5 minutos para tirar fotos de recordação e dar autógrafos a todos os torcedores que lhe pediram, além de assinar camisas do Barcelona e da seleção brasileira.

Esta será a última partida de Raphinha com a camisa do Barcelona antes de se juntar à seleção do seu país durante a próxima data Fifa.

O Barcelona lidera a tabela de La Liga com 30 pontos, à frente do seu rival tradicional Real Madrid pelo saldo de gols, enquanto o Atlético de Madrid tem 28 pontos na terceira colocação.