O Barcelona se prepara para fechar uma contratação de urgência durante a janela de transferências de inverno, caso a necessidade assim o exija, depois que relatos revelaram as movimentações do clube para reforçar o seu setor defensivo, além de estudar soluções financeiras que lhe permitam ampliar a margem do fair play financeiro.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", o Barcelona busca contratar um zagueiro central, especialmente porque a renovação do contrato de Raphinha representa um grande impulso para os planos do Barcelona no mercado.

O jornal apontou que a extensão do contrato do jogador brasileiro até 2030, com a redistribuição do seu salário, proporcionará um espaço adicional ao Barça diante da lei do fair play financeiro.

Ferran Olivé, vice-presidente do clube, esclareceu, durante uma entrevista ao programa "Que t'hi jugues!" pela rádio "Cadena SER", que "há um excedente, mas é muito limitado, e varia entre 3 e 4 milhões".

Espera-se que esse espaço financeiro aumente graças à renovação do contrato de Raphinha, já que o seu salário será menor até o fim da temporada atual, em decorrência da distribuição dos seus vencimentos pelas próximas temporadas.

Dessa forma, o Barcelona terá à disposição opções para fechar uma nova contratação, ainda que não seja de grande valor financeiro, já que o clube não poderá arcar com os custos de comprar um jogador de primeira linha, além do seu salário, mas pode recorrer a outras soluções, como a contratação por empréstimo.

Essa fórmula esteve por trás da chegada de João Cancelo ao Barcelona durante a última janela de transferências de inverno, vindo do Campeonato Saudita, antes de o clube catalão conseguir fechar a sua contratação em definitivo por 3 temporadas no último verão.

O nome de Lisandro Martínez se destaca entre as opções que podem se encaixar nesse plano, já que o seu contrato com o Manchester United se encerra em 30 de junho de 2027, o que o torna capaz de negociar com qualquer clube a partir de janeiro, além de que o seu desentendimento com o treinador Michael Carrick pode facilitar a sua saída do time inglês.

O Manchester United não estará em posição de exigir uma contrapartida financeira elevada para abrir mão do jogador, e Martínez também poderia se transferir para o Barcelona com um salário baixo durante a primeira etapa do seu contrato, com a diferença financeira sendo acertada posteriormente.

Assim, o Barcelona dispõe de diversos caminhos para se movimentar no mercado de transferências de inverno, diante da necessidade revelada pela recente onda de lesões dentro do time.

Apesar de Jules Koundé, Eric García e Andreas Christensen estarem próximos de concluir os seus programas de recuperação, o time sofre com a escassez de opções na posição de zagueiro central, o que leva o treinador Hansi Flick a evitar riscos, diante do seu desejo de disputar todos os títulos.