Os torcedores do Barcelona esperam ansiosamente a confirmação de se o incômodo que afastou Raphinha da seleção brasileira é apenas um incômodo, ou se o capitão da equipe catalã e um dos jogadores mais decisivos no início desta temporada para o time do técnico Hansi Flick sofre de um problema mais grave.

A Confederação Brasileira de Futebol emitiu um comunicado oficial na manhã de ontem, quarta-feira, no qual anunciou o retorno de Raphinha ao Barcelona, como medida de precaução, após sua lesão com a seleção de seu país em um amistoso contra a Austrália.

Raphinha marcou um gol de pênalti na partida que terminou com a vitória da Seleção (4 a 2), mas deixou o campo após o fim do primeiro tempo, depois de sofrer um inchaço na coxa direita.

A Confederação Brasileira esclareceu em seu comunicado que Raphinha sofre de um "edema muscular", e por isso foi retirado da lista do técnico Carlo Ancelotti antes do amistoso contra a Índia.

O atacante brasileiro deixou o centro de treinamento da seleção de seu país e deve chegar ao Barcelona hoje, quinta-feira, onde o clube o aguarda para realizar os exames médicos necessários. Tudo dependerá, em primeiro lugar, do nível de cansaço de Raphinha ao chegar, já que ele terá passado mais de 20 horas de voo em sua viagem de volta da Austrália, segundo o jornal "Mundo Deportivo".

O clube catalão pretende conhecer, com precisão e detalhe, as possíveis causas que levaram ao edema de que ele sofre e que o afastou da seleção brasileira antes do prazo previsto.



