Raphinha, que estava a ponto de deixar o Barcelona, estava convencido de que sua trajetória no clube havia chegado ao fim, depois de sentir que não era devidamente valorizado e de perder a confiança em si mesmo. Sua saída já era praticamente certa em sua cabeça.

Dois anos depois, o craque brasileiro se tornou um dos líderes do vestiário da equipe catalã, e agora relembra aquele episódio para mostrar o quanto algumas palavras de apoio podem mudar o estado psicológico de uma pessoa.

O jornal Sport publicou algumas declarações de Raphinha concedidas em entrevista ao The Guardian, na qual ele disse: "Eu sabia no fundo de mim que iria sair. Já tinha tomado minha decisão mentalmente".

A situação do jogador brasileiro mudou quando Hansi Flick, que havia assumido recentemente o comando do Barcelona, ligou para ele e pediu que não tomasse nenhuma decisão antes de conversarem.

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Raphinha explicou: "Ele me disse que confiava em mim e que eu seria um jogador importante. Em um momento como esse, algumas palavras podem te transformar".

Aquela conversa devolveu a Raphinha algo que ele havia perdido: a autoconfiança. E acrescentou: "Sempre disse que Flick mudou minha mentalidade e me mudou no âmbito pessoal".

Essas declarações coincidem com o grande nível apresentado pelo craque brasileiro. Nas oito partidas que o Barcelona disputou até agora nesta temporada, Raphinha marcou 14 gols e deu 3 assistências com a camisa da equipe catalã.

A transformação de Raphinha também veio graças a seus companheiros. Quando os jogadores do time o escolheram como capitão, ele descobriu que os outros viam nele qualidades que ele nem sabia que possuía.

Ele admitiu: "Foi como ligar um interruptor. Os outros viam em mim algo que eu mesmo ainda não havia descoberto. E foi isso que me mudou".

Assim, a braçadeira de capitão ganhou um significado muito mais profundo para ele, que disse: "Você sente que é uma pessoa importante, e isso é uma honra. Não se trata simplesmente de usar a braçadeira".

Essa experiência pessoal influenciou a maneira como Raphinha lida com os jogadores mais jovens. Em um vestiário que reúne adolescentes e profissionais com grande experiência, o craque brasileiro considera que ouvir os outros, apoiá-los e saber o momento certo de intervir são aspectos fundamentais.

Raphinha dedica atenção especial a Lamine Yamal, tentando ajudá-lo quando percebe que ele perdeu o foco ou se desligou mentalmente do que acontece na partida. Também busca transmitir tranquilidade a companheiros como Jordon.

Raphinha acredita que os jogadores jovens precisam de pessoas próximas que possam servir de exemplo e que sejam capazes de corrigir seus erros sem abrir mão da empatia com eles.

E explicou: "Às vezes você precisa agir de maneira paternal, porque eles são crianças. Mas eles entendem isso. E se você os repreende, eles sabem que é para o bem deles".