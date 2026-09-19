O brasileiro Raphinha, capitão do Barcelona, manteve seu brilho impressionante no Campeonato Espanhol, ao marcar dois gols contra o Sevilla no confronto disputado no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, pela sétima rodada de LaLiga, liderando a virada de sua equipe e reforçando a liderança na artilharia do torneio.

O Sevilla abriu o placar aos 19 minutos, com Youssef Fofana, antes de o Barcelona empatar apenas 3 minutos depois, quando Raphinha aproveitou um passe de Andreas Christensen, arrancou dentro da área, superou o zagueiro do Sevilla e finalizou com tranquilidade para o fundo das redes.

Raphinha voltou a balançar as redes com seu segundo gol na partida, aproveitando a assistência do companheiro Lamine Yamal, chegando a 11 gols nas primeiras 7 partidas do Campeonato Espanhol, seguindo isolado na liderança da artilharia da competição, antes de ser substituído aos 76 minutos pela entrada de Karim Adeyemi.

Com esse número, Raphinha confirma seu início excepcional de temporada, tendo se tornado uma das principais armas ofensivas do Barcelona, ao mesmo tempo em que Lamine Yamal também mantém sua presença influente com o time, seja marcando ou dando assistências.

Com esse gol, Raphinha se distanciou na liderança da artilharia, enquanto Lamine Yamal, Kylian Mbappé e Sergio Camello aparecem na perseguição com 7 gols cada um.