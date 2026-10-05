Gonçalo Ramos acendeu a polêmica dentro da seleção portuguesa após compartilhar uma publicação que o descrevia como o "melhor centroavante genuíno do futebol", poucos dias depois da polêmica saída de Cristiano Ronaldo da concentração da seleção.

O episódio ocorreu após a vitória de Portugal sobre a Noruega por 2 a 1, em uma partida na qual Ramos manteve o bom momento depois de ter a oportunidade de atuar como titular no lugar de Ronaldo nos três últimos jogos, marcando 3 gols e dando uma assistência.

Ramos publicou em sua conta no Instagram imagens de sua participação com Portugal, além de recompartilhar uma mensagem do comentarista esportivo Luís Freitas Lobo, na qual este afirmava que o ex-atacante do Paris Saint-Germain é o "melhor centroavante genuíno" do futebol português, e que seu potencial vai além da mera fama da marca associada a Ronaldo.

Ramos limitou-se a recompartilhar a publicação com a frase "o posto de melhor jogador", antes de apagá-la poucas horas depois, em meio a críticas de vários torcedores de Ronaldo, que consideraram a publicação uma mensagem indireta ao ex-capitão da seleção.

Ramos foi convocado para a seleção portuguesa pela primeira vez em 2022, e desde então disputou 31 partidas internacionais nas quais marcou 14 gols, mas permaneceu na maior parte de sua trajetória internacional atrás de Ronaldo na hierarquia dos atacantes, antes de obter recentemente uma oportunidade consecutiva de provar seu valor.

Por sua vez, Jorge Jesus, treinador da seleção portuguesa, elogiou a evolução de Ramos, afirmando que conhece suas qualidades desde seus primeiros passos no Benfica, e que seus gols e assistências nos últimos jogos refletem a grande evolução que ele alcançou.

Jesus disse que Ramos "está evoluindo rapidamente e vai continuar a melhorar", considerando que seu nível atual representa um reforço importante para seu novo clube, o Milan, sob o comando do técnico Rúben Amorim.