O Milan conquistou uma vitória merecida sobre o visitante Venezia por dois a zero, na partida disputada no estádio San Siro, que testemunhou o atacante português Gonçalo Ramos marcar seu primeiro gol com a camisa rossonera, além de um gol contra que garantiu os três pontos após o desperdício de diversas oportunidades claras.

O primeiro jogo da equipe em seu estádio nesta temporada contou com uma homenagem especial à lenda do clube e seu capitão histórico Franco Baresi, que faleceu no último dia 31 de julho, aos 66 anos.

O Milan entrou em campo fazendo duas mudanças na escalação que venceu o Torino (2 a 1) na primeira rodada, com a participação de Luka Modric e Davide Bartesaghi nos lugares de Ardon Jashari e Pervis Estupiñán, em meio à ausência de Adrien Rabiot e Christian Pulisic, por não estarem em plenas condições físicas após a participação na Copa do Mundo.

Também foram deixados de fora Rafael Leão, Samuel Ricci, Fikayo Tomori, Youssouf Fofana e Santiago Giménez, diante das negociações em andamento para suas saídas. Do outro lado, o Venezia entrou na partida após ter perdido para o Lecce por dois a zero, seguindo sem contar com os serviços de Andrea Adorante, Matías Moreno e Marin Sverko, enquanto o técnico preferiu escalar Ridgeciano Haps em detrimento de Thierry Correia.

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A partida começou com pressão ofensiva do Milan; Ramos desperdiçou uma oportunidade logo cedo com um chute mal ajustado após um cruzamento de Ruben Loftus-Cheek, antes de romper a linha de impedimento em outra tentativa que obrigou o goleiro Filip Stanković a uma grande defesa.

Do outro lado, Joel Pohjanpalo ameaçou o gol do goleiro Mike Maignan com um chute forte que este afastou, e o Milan respondeu com uma chance para o zagueiro Strahinja Pavlović, que avançou dentro da área ao receber um passe de Bartesaghi, mas Stanković foi rápido ao sair de seu gol para afastar o perigo.

Pavlović voltou a desempenhar um papel decisivo nas áreas defensivas ao cortar uma tentativa perigosa de John Yeboah após um cruzamento de Adams, enquanto Stanković seguia em grande fase ao defender um chute rasteiro de Ramos dentro da área. As tentativas dos rossoneri continuaram por meio de Samuel Chukwueze e de Ramos, que chutou uma bola por cima do travessão, antes de o Venezia ser obrigado a fazer uma substituição forçada nos acréscimos do primeiro tempo devido a uma lesão de Bartol Franjić no ombro.

Com o início do segundo tempo, Antoine Hainaut desperdiçou uma oportunidade para os visitantes com um chute que passou pela frente do gol após um cruzamento de Haps, e o Milan respondeu com uma chance clara quando Yunus Musah subiu para um cabeceio dentro da pequena área e a mandou com força na direção do travessão.

O reserva do Milan, Alexis Saelemaekers, desempenhou o papel de salvador assim que entrou; ele deu um cruzamento de cabeça para Ramos que passou raspando a trave, antes de a mesma dupla voltar a conseguir decifrar a defesa; Saelemaekers conduziu um contra-ataque e enviou um passe inteligente que rompeu a defesa em direção a Ramos, e o atacante português soltou um chute de esquerda que passou entre as pernas de Gianluca Busio e balançou as redes de curta distância, marcando seu primeiro gol com a camisa do Milan.

O Venezia tentou responder com um chute de Yeboah defendido por Maignan, que mais tarde saiu até o meio-campo para cortar um lance de frente para o gol antes de Leon Lauberbach. Nos minutos finais, o Milan definiu o confronto com um segundo gol que veio de forma dramática; Saelemaekers enviou um passe mágico após o qual Ardon Jashari ficou de frente para o gol e chutou uma bola em queda defendida pelo goleiro Stanković, mas ela bateu no zagueiro Ridwan Halhal e voltou para dentro das redes vazias, decretando a confirmação da vitória lombarda.