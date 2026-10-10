Ramon Díaz recusa proposta do Corinthians e clube vai atrás de velho conhecido para comando técnico

O Corinthians segue enfrentando dificuldades para encontrar um novo treinador após a demissão de Fernando Diniz, anunciada depois da derrota por 2 a 1 para o Internacional, na última quarta-feira (7). A diretoria alvinegra tenta fechar com um comandante para a reta final do Brasileirão, mas vem acumulando frustrações nas negociações. A mais recente foi a de Ramon Díaz, que recusou a proposta para retornar ao clube, segundo apuração da ESPN.

Ramon Díaz já conhece o clube e teve uma passagem marcante pelo Corinthians. O argentino assumiu a equipe em 2024, ajudou o time a se afastar da zona de rebaixamento e conquistou o Campeonato Paulista de 2025. Apesar do histórico positivo, ele não aceitou a proposta para voltar ao comando alvinegro. A negativa se soma às dificuldades da diretoria para encontrar um substituto em meio à pressão pelos resultados e à proximidade das últimas rodadas do Brasileirão.

Antes de procurar novas alternativas, o Corinthians também tentou avançar com Luis Zubeldía, ex-técnico do Fluminense, e Sylvinho, que deixou recentemente o comando da seleção da Albânia. Nenhum dos dois aceitou a proposta. Zubeldía não demonstrou interesse em assumir a equipe com o intuito de evitar o rebaixamento nas últimas nove rodadas do Brasileirão, enquanto Sylvinho tem planos de continuar sua trajetória no futebol europeu. Com isso, os três nomes inicialmente procurados pela diretoria ficaram fora dos planos imediatos.

Agora, o Corinthians concentra esforços em Fábio Carille e Juan Pablo Vojvoda. Carille comanda o Al-Fayha, da Arábia Saudita, e tem contrato até junho de 2027. Identificado com o Timão, ele conquistou o Campeonato Brasileiro de 2017 e três edições do Paulistão, entre 2017 e 2019. No entanto, a negociação depende de questões contratuais e financeiras, já que uma eventual saída do clube saudita exige um acordo para sua liberação.

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Vojvoda, por sua vez, está livre no mercado após passagens por Santos e Racing em 2026. O argentino ganhou destaque no futebol brasileiro pelo trabalho no Fortaleza de 2021 a 2025, onde conquistou títulos estaduais e levou a equipe a campanhas importantes em competições nacionais e internacionais. O executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, já trabalhou com o treinador no clube cearense. Por enquanto, a diretoria fez sondagens aos dois profissionais, mas ainda não há acordo fechado com nenhum deles.

Enquanto tenta resolver a situação, o Corinthians terá pela frente o clássico contra o Palmeiras, neste domingo (11), pela 30ª rodada do Brasileirão. William Batista, técnico da equipe sub-20, comandará o time principal interinamente, com Léo Porto como auxiliar. O Dérbi será disputado às 17h30 (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo.