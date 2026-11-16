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Rafael van der Vaart rasgou elogios a Frenkie de Jong na noite de segunda-feira. Por isso, o comentarista e ex-jogador lamenta a ausência de De Jong na seleção da Holanda contra a Alemanha, como afirmou à NOS.

"Frenkie sempre recebe críticas, e às vezes com razão", começou Van der Vaart, antes da partida da seleção da Holanda pela Liga das Nações da UEFA. "Isso também acontece porque sempre temos grandes expectativas em relação a ele."

"Agora, contra a Grécia, ele voltou a jogar. Ele é simplesmente da elite absoluta do futebol mundial. Sempre pode fazer a diferença. Com seus dribles, seus passes. Dava para ver também que ele estava se sentindo à vontade."

"Também estava tudo muito fácil e, com 4 a 0 no placar, por mim ele pode fazer o que quiser", disse Van der Vaart. "Às vezes acho que ele ainda faz muitos passes para os lados, mas também consegue dar esses passes em profundidade. Fico feliz que esteja mostrando isso agora."

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Segundo Van der Vaart, a boa atuação de De Jong contra a Grécia também se deve, em parte, à presença de Joey Veerman no meio-campo da seleção da Holanda. "Um acaba estimulando o outro."

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"Quando ele vê Veerman dar um passe desses, pensa: 'Ei, eu também consigo fazer isso.' Achei uma dupla muito boa. É uma pena que não possam jogar juntos nesta partida contra a Alemanha."

De Jong jogou 45 minutos na partida da Liga das Nações contra a Grécia, na última sexta-feira, vencida por 7 a 0. "Estou voltando agora de uma lesão, então foi bom assim", explicou ele à NOS. "Por precaução? Sim. Não é como se eu já tivesse muito ritmo de jogo. Com tantas viagens e, claro, um pouco pelo histórico, não havia necessidade de correr riscos."

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Curiosamente, pouco depois, Xavi disse que a substituição de De Jong teve outro motivo. "Se ele precisou sair por causa da condição física? Não, não, não. Ele estava sentindo um pouco as costas. Ele me disse: 'Mister, não consigo continuar jogando.' Já estava sentindo isso antes da partida. Se pode voltar a jogar na segunda-feira (contra a Alemanha, nota da redação)? Sim, acho que sim."

Um dia depois, ficou claro que De Jong voltaria a Barcelona, onde continuaria trabalhando para recuperar a condição física. O clube já divulgou um comunicado afirmando que ele sofreu apenas uma distensão em um músculo do quadril. Ele pode voltar a jogar já no próximo fim de semana, na partida contra o Villarreal.