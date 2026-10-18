Rafael van der Vaart: "Riem de mim, mas ele vai dar certo no Ajax, sim"

Rafael van der Vaart ficou positivamente surpreso com a vitória expressiva do Ajax sobre o FC Groningen (2 a 5). Ele falou sobre o resultado no NOS Studio Sport.

"Não, na verdade não", respondeu Van der Vaart ao ser perguntado se esperava que o Ajax marcasse cinco gols. "Jogar fora de casa contra o Groningen é sempre um pouco complicado para o Ajax. Mas foi um jogo agradável de assistir, com as duas equipes atacando. No fim, foi uma vitória muito importante para o Ajax, porque quinta-feira foi realmente uma decepção."

Em seguida, a atenção se voltou especificamente para Marcos Leonardo, que voltou a começar como titular. O brasileiro fez uma boa partida, embora não tenha marcado. "As coisas realmente não estão dando certo para ele", avaliou Van der Vaart.

"Acredite em mim, ele já disputou tantos jogos que, quando cabeceia uma bola dessas, normalmente é gol", disse Van der Vaart, referindo-se à jogada que acabou resultando no gol anulado de Davy Klaassen.

"Sim, riem de mim, mas realmente acho que vai dar certo", afirmou Van der Vaart, mantendo o otimismo em relação a Leonardo. "Confio nele."

Já com Marc ter Stegen, ele foi mais crítico. O goleiro alemão insistia em sair jogando, enquanto o Groningen tentava pressionar a saída de bola. Em parte por isso, o Ajax sofreu o gol que deixou o placar em 1 a 2 no início do segundo tempo, após Leonardo perder a bola no próprio campo.

"Ele é o homem experiente, mas insistiu o tempo todo em sair jogando. O Ajax simplesmente não tem jogadores capazes de girar com um marcador nas costas. Então, chega uma hora em que o goleiro precisa concluir: vamos jogar a bola longa. Mas ele continuou fazendo a mesma coisa."