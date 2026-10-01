Rafael van der Vaart está impressionado com a evolução de Vangelis Pavlidis. Quando o atacante, hoje com 27 anos, ainda defendia o Willem II há algum tempo, Van der Vaart não esperava que Pavlidis se tornasse um centroavante de alto nível.

Pavlidis jogou na Holanda de 2019 a 2024. Primeiro pelo Willem II, depois pelo AZ. Há dois anos, trocou o clube de Alkmaar pelo Benfica por 18 milhões de euros.

No clube português, Pavlidis vai muito bem. Nos 123 jogos oficiais que disputou até agora pelo Benfica, Pavlidis soma 74 gols e 22 assistências.

Na noite de quinta-feira, ele estará com a seleção grega diante da Holanda na Liga das Nações. Por isso, a evolução de Pavlidis foi debatida na NOS.

“Um bom jogador”, opina Wim Kieft. “Eu sempre o considerei um bom jogador. Mas, naquele momento, nunca esperei que ele se tornasse tão bom no Benfica e marcasse tantos gols.”

“Um jogador maravilhoso. Sempre com controle da bola, consegue girar em espaços curtos e é uma excelente referência. Sempre o achei muito bom.”

Van der Vaart tem uma opinião diferente. “Eu não achava nada demais. Mas o Pierre (van Hooijdonk, red.) sempre me dizia que ele era muito bom. E o Pierre estava incrivelmente certo. Ele dava mais um passo toda vez. Agora de novo.”